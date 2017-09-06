Як виживає Тернопіль – вся правда про децентралізацію по-київськи

06/09/2017 Розмір тексту:

Останнім часом у центральних ЗМІ київські чиновники заявляють, що держава, у рамках децентралізації, дала величезні бюджети на місця, і все, що робиться в місті – це заслуга саме цієї «допомоги».

Спробуємо проаналізувати, що насправді стоїть за децентралізацією по-київськи.

Історія питання

Вперше про те, що Київ почав активно «догодовувати» міста, заговорив ще у 2015 році тодішній прем’єр Арсеній Яценюк. Щодо Тернополя тоді прозвучала цифра у понад 150 мільйонів гривень додаткових надходжень у місцевий бюджет. Ці гроші з’явились у зв’язку із тим, що ввели нові види податків. Все зрозуміло, центральна влада прямо натякала: ось кому Ви маєте дякувати за все добре, що відбувається у Тернополі.

Однак вже тоді, у 2015 році фінансова децентралізація мала й інший «бік медалі». Уряд «повісив» на Тернопіль додаткові витрати, які тоді склали 250 мільйонів гривень, яких раніше не було. Це витрати на утримання закладів спорту, закладів культури, закладів соціального спрямування. Тобто раніше місто ці витрати не несло. Зрозуміло, що про це на столичному «олімпі» вирішили мовчати. Варто зауважити, що така ситуація стосувалася не лише Тернополя, а й практично всіх міст України.

Фінансова децентралізація у цифрах

Аналіз бюджетних документів міської ради Тернополя показує, що насправді фінансова децентралізація продовжує «насаджувати» на міські бюджети нові витрати, які ще донедавна були прерогативою центрального бюджету. Ось що говорять цифри.

Лише за І квартал 2016 року Тернопіль отримав додатково 113 мільйонів гривень за рахунок податків, які з центрального бюджету перейшли у місцевий. Однак, за цей же період додаткові навантаження, які були покладені на міський бюджет, а це освіта, медицина, соціальний захист, склали більше 175 мільйонів гривень витрат.

Ще «краща» ситуація у 2017 році. Так, у І кварталі 2017 року бюджет Тернополя отримав додатково більше 140 мільйонів гривень. При цьому додаткові суми були накладені у розмірі майже 283 мільйона гривень витрат.

Що маємо на “виході”?

Розхвалена фінансова децентралізація насправді означає для Тернополя збільшення видатків з місцевого бюджету. Київ наклав на Тернопіль додаткові витрати, які у два рази більші, ніж додаткові надходження. Вдумайтеся – у два рази. Тобто мерія Тернополя змушена фінансувати нові соціальні зобов’язання, вишукуючи кошти з власних фінансових резервів, зменшуючи видатки на ремонтні роботи, покращення інфраструктури та інші муніципальні проекти.

Таким чином, сухі цифри говорять, що фінансова децентралізація, яку вихваляють у Києві, насправді тягарем повисла на місцевих бюджетах. У сумній перспективі це призведе до фінансового колапсу всього місцевого самоврядування України.

Як виживає Тернопіль?

Однак поки що у Тернополі міській владі вдається викручуватися. Плечі мерії підставляє тернопільський бізнес. Збільшення підприємницької активності у Тернополі дозволяє місту отримувати додаткові «старі» податки (які йшли у бюджет міста ще до децентралізації). Так, на минулій сесії Тернопільської міської ради, за рахунок перевиконання міського бюджету, на фінансування соціальних галузей додатково направлено майже 34 млн. грн. Ще раніше на фінансування соціальної сфери було спрямовано близько 71 млн. грн додатково.

Тобто поки що Тернопіль знаходить кошти завдяки тісній співпраці з бізнесом, створенню комфортних умов для ведення підприємницької діяльності.

Поки Тернопіль виживає. Поки не почалася ще якась «децентралізація».

Микола Савечко