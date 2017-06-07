Як вплине підвищена “мінімалка” на розмір субсидій тернополян

07/06/2017 Розмір тексту:

Підвищена мінімальна зарплата відтепер впливатиме на розмір субсидії. За новою постановою Уряду, під час призначення субсидій враховуватимуть доходи за попередні чотири квартали.

Якщо раніше при оформленні субсидій враховували доходи за попередній рік, то відтепер – за останні чотири квартали, – пояснюють у департаменті соціального захисту населення ОДА. Відтак підвищення мінімальної зарплати може позначитися на розмірі цьогорічної субсидії.

«Починаючи з травня, розпочалося перепризначення субсидій. Це щорічна процедура, оскільки субсидії перепризначаються щорічно. Перепризначення відбувається із врахування нового доходу, оскільки раніше дохід брався за попередній рік, а тепер дохід буде братися за попередні чотири квартали. Наразі відбувається перепризначення субсидій, при цьому дохід буде братися за другий квартал 2016-го року, третій квартах 2016-го року, четвертий квартал 2016-го року і перший квартал 2017-го року. До цієї постанови ми говорили, що збільшення мінімальної зарплати на розмір субсидій цього року впливати не буде, зараз, враховуючи цю постанову, збільшення мінімальної заробітної плати буде впливати, але буде впливати в одній четвертій, тобто лише за один квартал 2017-го року. Але щодо призначення субсидій на тверде паливо дохід буде братися без змін, як і минулого року. Таким чином буде відбуватися призначення розміру субсидій цього року. Яка буде ситуація наступного року, побачимо згодом», – відзначає директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Також жителям краю нагадують: перепризначення субсидій відбувається автоматично без додаткових звернень громадян.

Софія Романська