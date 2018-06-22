Як відзначатимуть День молоді на Тернопільщині. Програма заходів

22/06/2018 0
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Від сьогодні в області розпочинається цикл заходів, приурочених до Дня молоді. Заходи відбуватимуться з 22 до 30 червня. Програма дуже насичена, цікава та різноманітна. З нами буде весело, пізнавально та драйвово!

1. Молодіжна акція «Містечко мультиспорту»

Відбудеться: з 15:00 год., 23 червня 2018 року, м.Тернопіль, парк Шевченка, біля «острівка закоханих».

2. Квестова гра для дітей та молоді «Давай біжи!»

Відбудеться: з 10:30 год., 23 червня 2018 року, м.Тернопіль, парк Шевченка, біля острівка «Чайка».

3. Фестиваль активної молоді «КОЛО» (гурт «Лос Колорадос та інші)

-Лос Колорадос -Бакс Банні -Новимний Кудень -Терен

Відбудеться: з 17:00 год., 23 червня 2018 року, м.Тернопіль, парк Шевченка.

4. Турнір з пейнтболу серед молодіжних громадських організацій «Кубок Шухевича – 2018»

Відбудеться: з 10:00 год., 30 червня 2018 року, м.Тернопіль, «Парк здоровя», біля ресторану «Едем».

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