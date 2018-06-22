Як відзначатимуть День молоді на Тернопільщині. Програма заходів
Від сьогодні в області розпочинається цикл заходів, приурочених до Дня молоді. Заходи відбуватимуться з 22 до 30 червня. Програма дуже насичена, цікава та різноманітна. З нами буде весело, пізнавально та драйвово!
1. Молодіжна акція «Містечко мультиспорту»
Відбудеться: з 15:00 год., 23 червня 2018 року, м.Тернопіль, парк Шевченка, біля «острівка закоханих».
2. Квестова гра для дітей та молоді «Давай біжи!»
Відбудеться: з 10:30 год., 23 червня 2018 року, м.Тернопіль, парк Шевченка, біля острівка «Чайка».
3. Фестиваль активної молоді «КОЛО» (гурт «Лос Колорадос та інші)
-Лос Колорадос -Бакс Банні -Новимний Кудень -Терен
Відбудеться: з 17:00 год., 23 червня 2018 року, м.Тернопіль, парк Шевченка.
4. Турнір з пейнтболу серед молодіжних громадських організацій «Кубок Шухевича – 2018»
Відбудеться: з 10:00 год., 30 червня 2018 року, м.Тернопіль, «Парк здоровя», біля ресторану «Едем».
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