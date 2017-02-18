Як у церквах Московського патріархату ставляться до української символіки

17/02/2017 Розмір тексту:

За яку саме державу молиться їхня церква переконались мешканці Кременеччини на прикладі використання державної символіки в храмах.

Місцева журналістка Олена Ілинич опублікувала фотознімки оновленого храму Всіх преподобних отців УПЦ-КП Преображенського собору м. Кременець.

«Із нового у нижньому храмі одна із цікавих деталей – тризуб на панікадилі. Про патріотизм і волонтерську діяльність о. Володимира та допомогу воїнам АТО прихожан собору Преображення Господнього знають не лише у Кременці. Тож древній символ у храмі усіх святих отців нікого не дивує…», – пише журналістка.

На цьому фоні різко контрастує позиція чужого для України Московського Патріархату, священики якого ставляться до української державної атрибутики не так люб’язно. Зовсім недавно, у м. Шумськ московський батюшка познущався над українською символікою, а його колега з Волині назвав український прапор ганчіркою.

Раніше «За Збручем» також повідомляв, що серед елементів головного світильника Почаївської Лаври московського патріархату прихожани знайшли двоголового орла – символ з державного герба Російської Федерації.