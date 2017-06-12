Як у Тернополі зустріли безвіз

12/06/2017 Розмір тексту:

Тернопіль приєднався до всеукраїнського святкування безвізового режиму. З цієї нагоди в обласному центрі відбувся концерт «Веселих галичан», у якому взяли участь молоді тернопільські виконавці, зокрема випускники місцевого музичного училища.

Минає друга доба безвізового режиму в Україні. За цей час кордон перетнуло майже дві тисячі українців, більшість з яких скористалася біометричними паспортами. Таку інформацію оприлюднила державна прикордонна служба. Найпопулярнішим залишається польський кордон.

«Громадяни України, в тому числі і жителі Тернопільської області, нарешті дочекалися безвізового режиму. І вже другий день, громадяни України, які мають біометричні паспорти, можуть перетнути кордон України, не оформляючи візи. Наша область – один з регіонів України, який є територіально близьким до Європи. Тому безвізовий режим дасть можливість жителям області легше реалізовувати свої плани щодо відвідування інших країн. І зараз йде літо, багато людей зможе поїхати на відпочинок, не оформляючи візи», – відзначила заступник начальника управління міжнародного співробітництва ОДА Наталія Зарицька.

Святкування на Театральному майдані у Тернополі зібрало чимало молоді, яка найбільше радіє нововведенням, пов’язаним із безвізом.

Софія Романська