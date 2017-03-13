Як у Тернополі викидають гроші на вітер

13/03/2017 Розмір тексту:

Тернополяни скаржаться на перегрів. У квартирах з централізованим теплопостачанням змушені відкривати вікна. А тим часом у «Тернопільміськтеплокомуненерго» пояснюють: змінити ситуацію наразі нереально, оскільки система теплопостачання застаріла, потребує термінової модернізації.

Жителька Тернополя Олена Гук розповідає: «Цілими днями відкриті вікна у квартирі. Опалюють з такою інтенсивністю, як взимку. Невже не можна трохи менше опалювати. Скільки енергії тратиться надаремно».

Якщо погодні умови дозволять, опалювальний період у Тернополі завершиться раніше, – кажуть комунальники. Таким чином економитимуть енергію. Наразі через застарілу систему теплопостачання доводиться перегрівати місто.

«В нас зараз підвищується температура зовнішнього повітря. На жаль, в нас в сімдесятих роках так побудована схема теплових мереж, що ми змушені перегрівати половину нашого Тернополя. Тобто ми не лише не можемо відрегулювати, а й не маємо можливості просто перекрити. Так було побудовано, коли енергоносії нічого не коштували. Ми можемо звинувачувати тих, хто в дев’яностих роках міг би зробити реконструкцію, але якщо брати по сьогоднішніх цінах, то та реконструкція коштує нам п’ять мільйонів євро», – каже директор комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак.

У Тернополі вже оформили кредит на модернізацію системи теплопостачання, віддавати який доведеться з 2023-го року.