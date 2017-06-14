Як у Тернополі відбиратимуть майбутніх поліцейських

14/06/2017 Розмір тексту:

У патрульній поліції Тернополя відкрито 116 вакансій. Щоб стати патрульним поліцейським необхідно взяти участь у конкурсі, який складатиметься з шести етапів.

Перший етап пов’язаний з подачею заявки на сайті патрульної поліції, останній – це співбесіда.

«Завдяки цьому конкурсу ми оберемо найдостойніших, які будуть з гідністю носити звання патрульного поліцейського і захищати спокій наших громадян. Відбір буде проводитися в Тернополі, складатиметься з шести етапів. Перший етап означає подачу заявки на сайті патрульної поліції –www.patrol.police.gov.ua, також необхідно заповнити анкету й перелік документів. В управлінні вже створена робоча група, яка буде займатися прийомом документів. На другому етапі усіх кандидатів чекає тестування, мінімальний прохідний бал – 25, третій етап – медичне обстеження, четвертий – перевірка фізичної підготовки, п’ятий – психологічне тестування, і останній шостий етап – співбесіда. До речі, он-лайна анкета вже доступна за посиланням – http://patrol.police.gov.ua/jobs/», – відзначив т.в.о. начальника управління патрульної поліції м. Тернополя Олег Сороковий.

Патрульні поліцейські приступлять до виконання обов’язків після спеціального навчання і присяги.

Софія Романська