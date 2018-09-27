Як у Тернополі студенту заробити 13 тисяч гривень

27/09/2018 Розмір тексту:

Студенти тернопільських Вищих навчальних закладів 2-6-го курсу будь-яких спеціальностей та форм навчання мають можливість прийняти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт 2018.

Для участі у конкурсі потрібно написати наукову статтю-дослідження на тему: «Перспективи України в умовах економічної глобалізації та переходу країни на шостий технологічний устрій». Стаття може охоплювати економічну, управлінську та інші перспективні сфери, що відіграють важливу роль у розвитку країни.

Подача наукових робіт здійснюється за посиланням https://hyperhost.ua/grant-form через онлайн форму, в якій потрібно прикріпити статтю або вказати на неї посилання. Кампанія з прийому робіт триватиме до 10 грудня включно.

Призовий фонд конкурсу складає 27 тис. грн., що буде розподілений між трьома переможцями. Зокрема, призер конкурсу студентських робіт отримає 13 тис. грн, студент, що займе друге місце, отримає грант у розмірі 7500 грн, а за третє місце у конкурсі передбачено грошову винагороду розміром 3500 грн.

Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитися на веб-сайті https://hyperhost.ua/grant