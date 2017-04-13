Як у тернопільській крамниці “продовжують життя” протермінованим продуктам. ФОТО

13/04/2017 Розмір тексту:

У мінімаркеті “Наш край” переклеюють цінники. Це помітили тенрополяни і зафіксували порушення на фото.

Зокрема, печиво “Смуглянка”, яка запакували ще третього лютого, мало би бути дійсним до п’ятого березня. Проте у маркеті вирішили інакше і новим цінником продовжили термін придатності до квітня.

Джерело: Доба

Фото: Від Тарнополя до Тернополя