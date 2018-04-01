Як у психлікарні на Тернопільщині принижують людську гідність. ФОТО

01/04/2018 Розмір тексту:

У Буданівській психоневрологічній лікарні на Тернопільщині виявлено порушення прав пацієнтів.

Про це йдеться на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

В індивідуальних розмовах пацієнти повідомили про факти, які можуть свідчити про порушення міжнародних та вітчизняних стандартів надання психіатричної допомоги, зокрема при застосуванні фізичної фіксації. Так, в закладі існує негативна практика залучення пацієнтів туберкульозного відділення (чоловіків) для здійснення процедури фіксації жінок, які перебувають на лікуванні у психіатричному відділенні № 3. При цьому, така процедура повинна здійснюватися лише медичним персоналом без присутності інших пацієнтів.

Крім того, у наглядовій палаті вказаного відділення моніторами виявлено пацієнток, які знаходилися на ліжках у власних випорожненнях без нижньої білизни та простирадл. При цьому, на складі закладу зберігалася чиста білизна у достатній кількості. Незважаючи на те, що одна з цих пацієнток мала численні інфіковані рани, належна медична допомога їй не надавалася.

Також в умовах, що принижують людську гідність, ізольовано трималися троє пацієнтів, які понад десять років тому перехворіли на черевний тиф. Але у їхніх медичних документах не було будь-якої інформації щодо перебігу хвороби.

У лікувальному закладі також виявлено недієздатних хворих, яких усупереч вимогам чинного законодавства госпіталізовано до лікарні без рішення суду.

В цьому закладі, як і в багатьох лікарнях такого профілю, проблемним залишається питання довготривалого перебування хронічно хворих пацієнтів. Як правило, родичі, які отримують їхні соціальні виплати, не бажають забирати таких осіб з лікувального закладу.

За результатами візиту до Міністерства охорони здоров’я України та Тернопільської обласної державної адміністрації буде направлено звіт для вжиття відповідних заходів реагування.