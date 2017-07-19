Як у Європі: у Тернополі встановлюють особливі пішохідні переходи. ФОТО

19/07/2017 Розмір тексту:

На дорогах Тернополя почали облаштовувати підвищені пішохідні переходи. Це викладений з бруківки різних кольорів перехід на основі, який піднімається над проїжджою частиною до рівня тротуару.

Поки що такі переходи з’явилися тільки на вулиці Білецькій. У подальшому його можуть облаштувати й на інших вулицях. «Затвердження схеми влаштування підвищеного пішохідного переходу» прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

– Підвищений пішохідний перехід – це європейська практика, – каже Владислав Стемковський, заступник міського голови. – На дорогах Європи ми можемо таке спостерігати в першу чергу у містах. Вони забезпечують фізичну перешкоду для автомобілів, так як водії наші часто не дисципліновані і не зважають на знаки та розмітку. Це фізична перешкода, яка моделює лежачого поліцейського, але він має 50-70 сантиметрів завширшки і примушує зменшити швидкість, а підвищений перехід багатофункціональний: не тільки для того, щоб автомобіль зменшив швидкість, а й для пішохода більш безпечний і комфортніший. Він розташований в один рівень з тротуаром, що зручно для дитячих та інвалідних візків. Його не треба малювати тому, що він викладений з двоколірної бруківки. Його можна вкладати на різних об’єктах не тільки брукованій дорозі, а й на асфальтованій, але його треба збудувати і він буде на роки. Схему влаштування такого переходу розробив тернопільський проектант. На вулиці Білецькій вже два облаштували, роблять третій. На проспекті Злуки біля зупинки часто трапляються ДТП і декілька людей вже загинуло там. Тому розглядаємо можливість збудувати такий перехід і там, хоча це уповільнить трафік, але безпека людей важливіша.

Державні будівельні норми і правила дорожнього руху в Україні не передбачають встановлення таких об’єктів. Тому, щоб юридично врегулювати це питання, схему облаштування підвищеного переходу затвердили на засіданні виконавчого комітету. Облаштування одного переходу коштує приблизно 150 тисяч гривень.

– Такий перехід коштує близько 150 тисяч гривень, – додає Владислав Стемковський. – Він дорогий тому, що треба зробити відповідне підвищення, викласти бруківку. Бруківка використовуються дорожня – 8 сантиметрів завтовшки – це бетон зі спеціальними домішками, тобто вона буде витримувати навантаження. Щоб на дорозі під час опадів не утворювалися калюжі через підвищення, перехід має відповідну система дренажу, що також впливає на вартість. Якщо взяти до уваги його функціональність і порівняти з тим, що ми щороку міняємо лежачих поліцейських, які також не дешеві, то за 5-6 років такий тротуар себе окупить. Та насамперед ми думаємо про цінність людського життя.

Ольга Трач