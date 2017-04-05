Як у бойовику: в Тернополі п’яний водій на “BMW” втікав від патрульних

05/04/2017 Розмір тексту:

Тернопільські патрульні наздогнали нетверезого водія-втікача.

Патрулюючи вулицю Чумацьку, інспектори помітили BMW X5, який порушив ПДР. Подія трапилася близько 3-ї години ночі, 5 квітня. Правопорушник проігнорував вимогу патрульних поліцейських зупинитись, лише додав швидкості. Однак охоронці порядку взялися наздоганяти порушника і невдовзі заблокували та зупинили авто.

Під час спілкування з водієм патрульні помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження тесту на стан сп’яніння чоловік відмовився.