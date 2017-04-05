Як у бойовику: в Тернополі п’яний водій на “BMW” втікав від патрульних
Тернопільські патрульні наздогнали нетверезого водія-втікача.
Патрулюючи вулицю Чумацьку, інспектори помітили BMW X5, який порушив ПДР. Подія трапилася близько 3-ї години ночі, 5 квітня. Правопорушник проігнорував вимогу патрульних поліцейських зупинитись, лише додав швидкості. Однак охоронці порядку взялися наздоганяти порушника і невдовзі заблокували та зупинили авто.
Під час спілкування з водієм патрульні помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження тесту на стан сп’яніння чоловік відмовився.
Порушника доставили до відділку поліції, де на нього склали адміністративні протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку), а також адміністративну постанову за ч.2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП, повідомляють в управлінні патрульної поліції.
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