Як у бойовику: в Тернополі п’яний водій на “BMW” втікав від патрульних

05/04/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Тернопільські патрульні наздогнали нетверезого водія-втікача.

Патрулюючи вулицю Чумацьку, інспектори помітили BMW X5, який порушив ПДР. Подія трапилася близько 3-ї години ночі, 5 квітня. Правопорушник проігнорував вимогу патрульних поліцейських зупинитись, лише додав швидкості. Однак охоронці порядку взялися наздоганяти порушника і невдовзі заблокували та зупинили авто.

Під час спілкування з водієм патрульні помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження тесту на стан сп’яніння чоловік відмовився.

Порушника доставили до відділку поліції, де на нього склали адміністративні протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку), а також адміністративну постанову за ч.2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП, повідомляють в управлінні патрульної поліції.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як Ви постите?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,275 / 9.48m