Як тернополяни на Луганщині колядували. ФОТО

25/01/2017 Розмір тексту:

Цього року, напередодні Дня Соборності України, громадська організація “Молода Просвіта” та Тернопільський гурт “Фамажор” відвідали місто Лисичанськ із Вертепом та колядою. Різдвяний вертеп із Тернополя побачили у школах №9,14, 8, 27, 13, 30, 12, 2, 6, 25, НВК “Гарант”. Побували тернополяни і в місцевій пекарні, на пивзаводі, виступили в торгових центрах міста та біля кінотеатру “Дружба”, у батальйонах для військових. За час перебування молодих просвітян на Луганщині вертеп змогли побачити більше 1000 людей.

Для тернополян різдвяне театральне дійство є звичним явищем, якого вони з нетерпінням чекають кожної зими. Та є люди, які не знають такого звичаю. Саме тому ми вирушили у Лисичанськ. Те, що такі заходи потрібні, підтвердило щире захопленням дітей та дорослих, які чи не вперше побачили героїв вертепного дійства та почули чудові українські колядки. Окрім того в Лисичанську є багато наших військових, яким ми принесли різдвяну радість через коляду та вертеп – Святослав Абрам’юк,відповідальний за організацію акції.

Дуже цікаво було виступати для дітей та дорослих, які з великою радістю слухали колядки та героїв вертепу. Окрім вертепу після кожного виступу ми змогли виконати кілька українських пісень. І що цікаво ці пісні запалили слухачів аж так що вони танцювати. Кожен вертеп закінчувався танцями. – Орест Кутрань, керівник гурту “Фамажор”, активіст громадської організації “Вільні люди”.

Щорічна акцій, яку проводить «Молода Просвіта», є подорож Україною з вертепним дійством, що називається «Ми ідемо з Колядою». Серед різних міст, які вже відвідали члени «Молодої Просвіти», значяться Донецьк, Суми, Запоріжжя, Чернігів, Сєверодонецьк, Львів, Одеса, Київ, та інші.Основною метою проведення патріотичної акції є популяризація українських традицій та активізація співпраці між молоддю Сходу і Заходу України. Цьогорічну акцію підтримали відділ у справах сім’їта молоді Тернопільської ОДА та громадська організація “Вільні люди”.

Володимир Мороз