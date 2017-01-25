Як тернополяни на Луганщині колядували. ФОТО
Цього року, напередодні Дня Соборності України, громадська організація “Молода Просвіта” та Тернопільський гурт “Фамажор” відвідали місто Лисичанськ із Вертепом та колядою. Різдвяний вертеп із Тернополя побачили у школах №9,14, 8, 27, 13, 30, 12, 2, 6, 25, НВК “Гарант”. Побували тернополяни і в місцевій пекарні, на пивзаводі, виступили в торгових центрах міста та біля кінотеатру “Дружба”, у батальйонах для військових. За час перебування молодих просвітян на Луганщині вертеп змогли побачити більше 1000 людей.
Для тернополян різдвяне театральне дійство є звичним явищем, якого вони з нетерпінням чекають кожної зими. Та є люди, які не знають такого звичаю. Саме тому ми вирушили у Лисичанськ. Те, що такі заходи потрібні, підтвердило щире захопленням дітей та дорослих, які чи не вперше побачили героїв вертепного дійства та почули чудові українські колядки. Окрім того в Лисичанську є багато наших військових, яким ми принесли різдвяну радість через коляду та вертеп – Святослав Абрам’юк,відповідальний за організацію акції.
Дуже цікаво було виступати для дітей та дорослих, які з великою радістю слухали колядки та героїв вертепу. Окрім вертепу після кожного виступу ми змогли виконати кілька українських пісень. І що цікаво ці пісні запалили слухачів аж так що вони танцювати. Кожен вертеп закінчувався танцями. – Орест Кутрань, керівник гурту “Фамажор”, активіст громадської організації “Вільні люди”.
Щорічна акцій, яку проводить «Молода Просвіта», є подорож Україною з вертепним дійством, що називається «Ми ідемо з Колядою». Серед різних міст, які вже відвідали члени «Молодої Просвіти», значяться Донецьк, Суми, Запоріжжя, Чернігів, Сєверодонецьк, Львів, Одеса, Київ, та інші.Основною метою проведення патріотичної акції є популяризація українських традицій та активізація співпраці між молоддю Сходу і Заходу України. Цьогорічну акцію підтримали відділ у справах сім’їта молоді Тернопільської ОДА та громадська організація “Вільні люди”.
Володимир Мороз
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