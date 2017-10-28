Як тернополяни голосують за проекти громадського бюджету

28/10/2017 Розмір тексту:

Триває голосування за проекти Громадського бюджету. Із 66 пропозицій тернополян Номінаційний комітет вибрав 43. Із них жителі міста можуть проголосувати тільки за два: один малий, тобто, який має бюджет до 300 тисяч гривень, і один великий – з бюджетом до мільйона гривень.

Голосування за проекти розпочалося 24 жовтня і триватиме до 7 листопада включно. Станом на 27 жовтня із кількістю понад 250 голосів лідирує проект, який був зареєстрований першим «Допоможи малюку народитись здоровим». Про нього ми писали тут. Решта ініціатив, за винятком двох, мають від 1 до 55 голосів.

Пропозиції є найрізноманітніші у різних сферах. Зокрема, пропонують реконструювати двір у центрі міста і назвати його «Панський»; встановити на бульварі Шевченка пам’ятник вчителеві, як знак поваги до професії; організувати сучасну кіномайстерню для створення якісного кінопродукту; облаштувати в парку “Топільче” майданчик для пляжних видів спорту з освітленням, огорожею та гральними полями; відкрити школу спелеології; розробити туристично-відпочинковий маршруту довкола Тернопільського Ставу для прогулянок пішки, бігу та поїздок на велосипеді; закупити аудіовізуальну систему та оновити глядацький зал в «Перемозі»; розвивати і популяризувати картинг; у тернопільських підземеллях відкрити інтерактивний музей, в’язницю і кімнату тортур; облаштувати три громадські туалети; закупити спеціальне медичне обладнання для залу лікувальної фізкультури для Центру реабілітації учасників АТО; створити мережу міні-притулків для тварин “Вірні друзі”, відкрити притулок для котів, облаштувати станцію ремонту для велосипедів та багато інших. Детальніше з ними можна ознайомитися на сайті Громадського бюджету.

Віддати свій голос за будь-які два проекти можуть тернополяни, яким виповнилося 16 років, і які зареєстровані і проживають в місті. Зробити це можна увійшовши через систему BankID на вказаному сайті або в Центрі надання адміністративних послуг, що на вулиці Острозького,6, заповнивши паперовий бланк для голосування. З собою необхідно мати паспорт або ID-картку з довідкою про реєстрацію місця проживання.

Проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, будуть реалізовані у 2018 році. У міському бюджеті на це передбачено понад 9 мільйонів гривень.

Ольга Трач