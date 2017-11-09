Як тернополянам вигідніше утеплити свої будинки

09/11/2017 Розмір тексту:

В обласному центрі реалізовують програму термомодернізації. Умови програми такі: 70% витрат на утеплення будинку мають компенсувати з міського бюджету, а 30% – самі мешканці.

Витрати учасників програми термомодернізації у Тернополі становитимуть до п’ятнадцяти тисяч гривень. Програма передбачає утеплення фасаду й заміну вікон.

«Цю програму ми реалізовуємо з 2015-го року. До слова, тільки в Тернополі міський бюджет компенсовує 70% витрат. В інших містах компенсація виходить набагато меншою. Тобто учасникам програм у Тернополі досить вигідно. Цього року ми вже працюємо на 22-ох об’єктах, 13 з них – це йде утеплення фасаду, 9 – заміна вікон. Цього року плануємо освоїти до п’яти мільйонів гривень з міського бюджету», – каже завідувач з питань енергозабезпечення управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Павло Савечко.

Тернополян просять проводити цілісне утеплення будинку. Оскільки це ефективніше у плані економного споживання енергії, – пояснюють фахівці.

Програма термомодернізації у Тернополі діятиме до 2020-го року, у ній можуть брати участь мешканці багатоповерхівок.

Софія Романська