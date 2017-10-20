Як тернопільським студентам заробити на розваги. ВІДЕО
20/10/2017 0
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Питання пошуку роботи сьогодні турбує багатьох українців. Студенти – не виняток.
Кому не хочеться стати незалежним від батьків, зібрати гроші на заповітний iPhone або на омріяну поїздку чи навіть свій перший автомобіль?
У студентів і молоді безліч можливостей заробити собі на нові речі й розваги – все залежить від наполегливості та бажання.
Детальніше – в сюжеті TV-4.
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