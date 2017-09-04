Як тернопільську молодь підіймали з дивану. ФОТО

04/09/2017 Розмір тексту:

«Встань з дивану», – таке гасло флеш-мобу християнської молоді, який відбувся цими вихідними у Тернополі. Кілька сотень хлопців і дівчат взяли участь у розважальній програмі у центрі міста.

Свято молоді розпочалося масовим флеш-мобом перед Архикатедральним собором. Також у програмі – навчання від священиків і спортивні ігри.

«Ми хотіли залучити до цього святкування якомога більше молодих людей. Загалом програма форуму розрахована на 6 годин, але молодь мала змогу провести ще більше часу разом. Це не лише цікаві ігри, запальні танці, але й тематичні навчання, присвячені проблемам, з якими стикається сучасна молода людина, спеціальні богослужіння. Також у програмі було анкетування молодих людей. Кожна людина могла висловити свою думку щодо розвитку церкви як комфортного середовища для молоді. Ці пропозиції буде передано святішому отцю Папі Франциску на окремий синод», – розповідає заступник голови комісії у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ о. Ярослав Шевчук.

Організувала свято для молоді Українська греко-католицька церква. Таким чином молодим людям намагалися довести, що християнське життя може бути веселим, цікавим і динамічним. Усіх присутніх об’єднали запальні ритми танцю.

«Багатьом може здаватися, що християнське життя – це лише літургії і пости. Але є ще багато іншого, що теж в межах християнства. Це розваги, різноманітні веселощі, які нас об’єднують і дарують гарні емоції», – каже представниця спільноти «Школа християнського аніматора» Олена.

Доповнив святкування розіграш сертифікатів на фотосесії, а також командну гру в пейнтбол.

Софія Романська