Як тернопільські школярі будуть відпрацьовувати пропущенні заняття

21/12/2016 Розмір тексту:

Унаслідок карантину через підвищений рівень захворюваності тернопільські школярі пропустили три дні занять. Відпрацьовуватимуть пропущене шляхом ущільнення шкільної програми, додаткових занять по суботах не буде, – запевнили в управлінні освіти й науки Тернопільської міської ради.

Наразі у всіх загальноосвітніх закладах краю навчальний процес відновлено. Проте рівень захворюваності на грип і ГРВІ залишається досить високим. Відтак школярам нагадують про необхідність дотримання профілактичних норм.

«Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України відпрацювання пропущених занять відбуватиметься шляхом ущільнення шкільної програми й самостійного опрацювання. По суботах навчання не буде. Щодо нинішньої ситуації, то навчальний процес триває нормально. З метою профілактики захворюваності у загальноосвітніх навчальних закладах посилили дезінфекцію приміщень. Серед школярів проводяться виховні години щодо профілактики захворюваності», – каже заступник начальника управління освіти і науки ТМР Ірина Сум.

За словами лікарів-епідеміологів, захворюваність на грип і ГРВІ в області перевищує епідемічний поріг: складаючи 901 випадок на сто тисяч населення, це вище епідпорогу на 60%.