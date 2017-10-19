Як тернопільські нардепи голосували за медичну реформу

19/10/2017 0
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Верховна Рада України 19 жовтня схвалила так звану медичну реформу.

“За” це рішення проголосувало 240 народних обранців. Голосування підтримали фракції БПП, Народного фронту, Самопомочі та групи Воля народу.

Відтак з тернопільських нардепів “за”  медичну реформу проголосували порошенківці Олег Барна, Тарас Юрик, Микола Люшняк та Ігор Побер, Роман Заставний з “Народного фронту” і Тарас Пастух з “Самопомочі”.

Натомість ляшкіст Юрій Чижмарь утримався при голосуванні за медреформу, а свободівець  Михайло Головко був відсутнім під час голосування.

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