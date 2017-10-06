Як тернопільські депутати допомогли Порошенку з Донбасом

06/10/2017 Розмір тексту:

6 жовтня з другої спроби Верховна Рада схвалила пакет законів щодо так званої реінтеграції Донбасу. У першому читанні прийнятий закон про особливості державної політики на тимчасово окупованих територіях, а також в цілому як закон – про створення умов для мирного врегулювання в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Вчора, 5 жовтня, прийняттю цих документів завадило блокування трибуни депутатами зі “Свободи” і “Самопомочі”.

Але сьогодні ще до початку засідання найбільш міцні представники коаліції з БПП і “Народного фронту” окупували підступи до президії, щоб завадити блокуванню. Серед учасників акції своєю фактурою відрізнявся пауерліфтер з Тернополя Ігор Побер. Також не пасли задніх порошенківці Олег Барна і Тарас Юрик, які наглядали за підступами до трибуни. Їхні зусилля виявились успішними – потрібні голосування відбулися. Однак обоє, очевидно, так захопилися процесом, що не встигли проголосувати за перший законопроект. Але під час розгляду другого, коли напруга біля президії зменшилася, і Барна, і Юрик встигли проголосувати “за”. Натомість інші тернопільські члени коаліції Заставний, Люшняк та Побер двічі підтримали пропозиції Президента.

Ляшкіст Чижмарь у першому голосуванні був “за”, під час другого – відсутній. Пастух з “Самопомочі” двічі голосував “проти”, а картка Головка зі “Свободи” була відсутньою. Сам нардеп з колегами Іллєнком та Левченком біля трибуни намагався зірвати голосування за неприйнятні для націоналістів закони.

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