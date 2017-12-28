Як тернопільські артисти “відроблятимуть” звання народних і заслужених

28/12/2017 Розмір тексту:

Майже півтисячі культурно-розважальних заходів запланували провести у 2018 році. Запропонований фахівцями управління культури і мистецтв міської ради перелік різноманітних подій затвердили на черговому засіданні виконкому.

Серед них є, як традиційні, державні свята, так і різні фестивалі, які відбуваються в місті вже не перший рік: «Кришталейвий жайвір», «ДжазБез», «Ї» та інші. А що буде нового розповів начальник управління культури і мистецтв Олександр Смик.

– Заходів стало більше, – зазначив він. – У січні буде молодіжний віденський бал, з’явилася організація гастрольної діяльності: дуже багато колективів ми не вводили у планування попередніх років. Буде обласний конкурс «Творчість юних», конкурс творчих можливостей, історія християнських обрядів. Шість подій будуть пов’язані з кіно. Хочемо провести фестиваль мистецьких шкіл України. Відбудеться міжнародна археологічна конференція. Хочу, щоб цього року у літній період на Співочому полі та на сцені у парку Шевченка відбувалися сольні концерти наших артистів, які отримали звання народних і заслужених. Щоб вони знали, що це українські звання і їх треба «відробляти»: вони заслужені артисти України і їхній подарунок місту має бути у такому вигляді, а ми будемо сприяти цьому. Фестиваль казок хочемо зробити у серпні – це наша давня ідея. У нас є конкурс народної української пісні «Соловейко», а конкурсу сучасної української пісні немає. Хочемо зробити такий конкурс імені відомого композитора Ігоря Поклада. Адже мало хто знає, що він жив і навчався у нашому місті, закінчив школу №4, яка на той час розташовувалася у приміщенні теперішньої Української гімназії. Загалом, на наступний рік заплановано провести 465 заходів.

Заступник міського голови Іван Хімейчук відзначив, що план збалансований по заходах, є багато нових і цікавих подій, але бажано, щоб їх більше анонсували і про них більше знали тернополяни. А начальник міського відділу поліції ГНПУ в Тернопільській області Сергій Гаврилюк поцікавився скільки фестивалів у цьому році не виправдали себе.

– Захід на захід не схожий, – відповів Олександр Смик. – Якщо це побутово-звичаєвий фестиваль, то багато залежить від термінів і від погоди. Якщо це фестиваль камерний, спрямований на підвищення культурного рівня тернополян, то всі вони були виправдані. Розумію ваше питання, яке пов’язане не з галуззю культури, а з гастрономією. Ці фестивалі будуть переглядатися, напевне, самими організаторами, а це були ідеї ініціативи «Тернопіль фест». У будь якому випадку певні фестивалі будуть аналізуватися і відсіюватися.

Ольга Трач

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