Як тернопільські абітурієнти складатимуть ЗНО з англійської мови

02/12/2017 Розмір тексту:

Програму ЗНО-2018 затвердило Міністерство освіти і науки України. Тест з англійської мови складатиметься з двох рівнів: академічного і профільного, окрім цього необхідною частиною стане аудіювання, тобто розуміння мови на слух.

Приклади аудіювання вже доступні в Інтернет-мережі. Педагоги кажуть: тексти та вимова досить складні.

«Не знаю, хто начитував цей текст англійською мовою, але звучання дуже погане. Надто відчутний акцент. Думаю, було б правильно, якби текст читав носій мови. У варіанті, який слухала, шансів на гарну оцінку в наших абітурієнтів небагато», – каже вчитель англійської мови Наталія Білорус.

Серед особливостей тестування з англійської мови буде застосування двох рівнів складності.

«Деякі школярі вивчали англійську мову у звичайних школах. Тому вони будуть складати тестування звичайного академічного рівня, а ті діти, які навчалися у профільних школах зі спеціалізацією іноземних мов, вони проходитимуть відповідно профільний рівень тестування. Аудіювання – це нововведення цьогорічного тестування з англійської мови. Абітурієнти слухатимуть текст за допомогою звуковідтворюючого пристрою, а потім будуть давати відповіді на цей текст. Ще одне нововведення щодо англійської мови – збільшується час проведення тестування. Він в попередні роки становив 120 хвилин, у 2018-му році він буде становити 150 хвилин. Наголошуємо, шкільної програми повністю достатньо, щоб успішно скласти тестування», – каже заступник директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти ТОКІППО Юрій Шайнюк.

Щоб вступити до університету, достатньо скласти тестування академічного рівня.

Софія Романська