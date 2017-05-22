Як Тернопіль відсвяткував Дні європи. ФОТО

22/05/2017 Розмір тексту:

Дні Європи та польської культури відзначили у Тернополі. Святкування тривало упродовж вихідних. На урочистості з’їхалося до двох сотень поляків. Окрім розважальної програми, відбулося ряд офіційних зустрічей, зокрема було підписано меморандум з польським містом Плонськ.

Тернопіль святкував цілих три дні. Музика, танці, розваги для дітей – усе це у програмі Днів Європи. Також було представлено кілька експозицій: «780 років місту Ельблонгу», «Немає незалежної Польщі без незалежної України», «Культура в українському контексті».

«Представників з польської делегації так багато поєднує з Тернополем. Це гарне європейське місто. Нам подобається, усе що тут відбувається з нагоди Днів Європи. Це місто має гарні стосунки з різними містами нашої країни, Тернопіль і польські міста спільно реалізовують різні соціальні проекти. А далі починає співпрацювати з Тернополем ще одне польське місто Плонськ. Нас радує той факт, що саме під час Днів Європи було підписано меморандум про співпрацю», – відзначив консул Республіки Польща в Луцьку Вєслав Мазур.

Нагадаємо Дні Європи відзначають в Україні у третю неділю травня з 2003-го року. Свято покликане популяризувати євроінтеграційний курс України.

Софія Романська