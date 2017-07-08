Як російська церква використовує дітей з Тернопільщини
В умовах інформаційної війни з Україною Росія вже давно використовує вірних слуг – духовенство Московського патріархату – для «зомбування» українців. Таких прикладів є безліч, однак врешті батюшки вдалися до того, щоб використовувати дітей.
Мова йде про «Тернопільську православну молодіжку», яка діє при Тернопільсько-Кременецькій єпархії УПЦ та нараховує близько півтисячі прихильників по всій Тернопільській області. Зовні дана структура видається простим об’єднанням дітей та молоді, де їх навчають принципам християнства. Однак, якщо придивитися більш детально – членам цієї організації активно пропагуються ідеї «русского мира» та винятковості Московського патріархату.
Для належного «освоєння пройденого матеріалу» найбільш відданим прихильникам російської церкви з Тернопільщини організовують щорічні поїздки до Росії, де вони приймають участь в проекті «Содружество православной молодежи», що проводиться за ініціативи патріарха РПЦ Кирила. В липні цього року теж планується проведення такого заходу за участі дітей з нашої області.
Під час лекцій, семінарів та навіть простого спілкування учасників «накачуюють» проросійською ідеологією, що прямо передбачено офіційною програмою проведення цього проекту. Не проходить без «русского мира» і жоден концерт, де учасники – виконавці звеличують Росію та бажають відновлення Російської імперії.
Для прикладу, в 2016 році під час перебуванння в м. Севастополь анексованої АР Крим, юна учасниця «Содружества православной молодежи» з України повідомила російським кореспондентам: «Нет в целом мире такого уголка, где не было русской души, русского духа. Человек может сам себе в этом не признаваться, но в какой-то момент своей жизни он чувствует, что он – русский. Думаю, что нам надо очень сильно постараться и приложить все возможные усилия с нашей стороны, особенно со стороны молодежи, чтобы это единство сохранять. И передавать это детям, внукам, чтобы эта традиция не иссякала».
Тож, варто кожному із нас добре задуматися над майбутнім, яке прямо залежить від наших дітей. Адже їхня ще не сформована свідомість легко піддається під вплив російської пропаганди, що у майбутньому може обернутися катастрофічними наслідками.
Додати свій коментар
Головні новини
- Насіннєвий завод ТзОВ “Бучачагрохлібпром” готовий до прийому нового врожаю
- “Не підписуючи закон “Про амністію 2016 року”, влада стає на сторону окупаційних військ” – Олег Сиротюк
- Влада, бізнес і громади розробляють туристичний проект з акцентом на Дністер. ВІДЕО
- У Заліщиках підліток ледь не загинув, рятуючи подругу. ВІДЕО
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...
Коментарі (4)
Vasiliy08/07/2017
Давно не читав подібної маячні. Виникає запитання що ви вживаете перед написанням подібного матеріалу чи можливо у вас від природи багата уява. Хоча якщо згадати про зброю у Почаївській Лаврі і свічки-кулі то видно, що талант письменника-фантаста прокинувся раніше.
А якщо серйозно то я сам з тої молодіжки і було цікаво почитати чим це ми там займаємось.
Простіть але ваша (маю на увазі особливо активних патрійотів) недолугість і нерозважливість вже обернулась катастрофічними наслідками, але вам що до того ви втечете в Польщу або Італію а такі “жертви рос. пропаганди” як я будуть дивитись і плакати від того що ви зробили з такою країною…
Вибачте що так емоційно але інакше не вийшло а мовчки читати це теж не можу. А на рахунок брехні то згадайте хто батько брехні і задумайтесь кому ви служите…
Vasiliy08/07/2017
Давно не читав подібної маячні. Виникає запитання що ви вживаете перед написанням подібного матеріалу чи можливо у вас від природи багата уява. Хоча якщо згадати про зброю у Почаївській Лаврі і свічки-кулі то видно, що талант письменника-фантаста прокинувся раніше.
А якщо серйозно то я сам з тої молодіжки і було цікаво почитати чим це ми там займаємось.
Простіть але ваша (маю на увазі особливо активних патрійотів) недолугість і нерозважливість вже обернулась катастрофічними наслідками, але вам що до того ви втечете в Польщу або Італію а такі “жертви рос. пропаганди” як я будуть дивитись і плакати від того що ви зробили з такою країною…
Вибачте що так емоційно але інакше не вийшло а мовчки читати це теж не можу. А на рахунок брехні то згадайте хто батько брехні і задумайтесь кому ви служите…
Zinoviy08/07/2017
У чрму “позор”? Це звичайна інформація. До речі, українською не позор, а ганьба….
Наталя07/07/2017
Позорна стаття. Не дивно, що автор не вказаний.