Як російська церква використовує дітей з Тернопільщини

07/07/2017 Розмір тексту:

В умовах інформаційної війни з Україною Росія вже давно використовує вірних слуг – духовенство Московського патріархату – для «зомбування» українців. Таких прикладів є безліч, однак врешті батюшки вдалися до того, щоб використовувати дітей.

Мова йде про «Тернопільську православну молодіжку», яка діє при Тернопільсько-Кременецькій єпархії УПЦ та нараховує близько півтисячі прихильників по всій Тернопільській області. Зовні дана структура видається простим об’єднанням дітей та молоді, де їх навчають принципам християнства. Однак, якщо придивитися більш детально – членам цієї організації активно пропагуються ідеї «русского мира» та винятковості Московського патріархату.

Для належного «освоєння пройденого матеріалу» найбільш відданим прихильникам російської церкви з Тернопільщини організовують щорічні поїздки до Росії, де вони приймають участь в проекті «Содружество православной молодежи», що проводиться за ініціативи патріарха РПЦ Кирила. В липні цього року теж планується проведення такого заходу за участі дітей з нашої області.

Під час лекцій, семінарів та навіть простого спілкування учасників «накачуюють» проросійською ідеологією, що прямо передбачено офіційною програмою проведення цього проекту. Не проходить без «русского мира» і жоден концерт, де учасники – виконавці звеличують Росію та бажають відновлення Російської імперії.

Для прикладу, в 2016 році під час перебуванння в м. Севастополь анексованої АР Крим, юна учасниця «Содружества православной молодежи» з України повідомила російським кореспондентам: «Нет в целом мире такого уголка, где не было русской души, русского духа. Человек может сам себе в этом не признаваться, но в какой-то момент своей жизни он чувствует, что он – русский. Думаю, что нам надо очень сильно постараться и приложить все возможные усилия с нашей стороны, особенно со стороны молодежи, чтобы это единство сохранять. И передавать это детям, внукам, чтобы эта традиция не иссякала».

Тож, варто кожному із нас добре задуматися над майбутнім, яке прямо залежить від наших дітей. Адже їхня ще не сформована свідомість легко піддається під вплив російської пропаганди, що у майбутньому може обернутися катастрофічними наслідками.