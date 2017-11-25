Як пройшла у Тернополі “чорна п’ятниця”. ВІДЕО

25/11/2017 Розмір тексту:

На 24 листопада у світі, в тому числі й Україні, припадає день масових розпродажів під назвою “чорна п’ятниця”. У Тернополі ця американська традиція – поки новинка. Вона приживається у нашому місті лише другий рік.

Як цьогоріч тернополяни реагують на різноманітні пропозиції та чи користуються можливими знижками, – в сюжеті TV-4.

Такий день настає лише раз у рік. День великих знижок під назвою “чорна п’ятниця” – американська традиція, яка кожного року візначається шаленими чергами людей за дешевими товарами. Коли того дня відчиняються двері магазинів, продавці ледь стримують натовп людей.

Такий день влаштовували ще в XIX столітті, а термін вперше вжили у 1966 році. Тоді він означав сильні затори на дорогах в п’ятницю після Дня Подяки. Від одягу до побутової техніки – тисячі американців щороку розкуповують усе, що є в магазинах. У Тернополі американська традиція щойно приживається. Уже другий рік поспіль у магазинах намагаються створити вигідні пропозиції для тернополян. Особливою популярністю користуються магазини побутової техніки, зокрема телевізори – один з хітів розпродажу.

Психологи запевняють, що у такий день діє так званий закон «духовної єдності натовпу». Він полягає у навіюванні, зараженні та наслідуванні колективної поведінки людей у певному середовищі.

– Згідно цього закону людина, яка потрапляє в натовп, некеровану масу людей, заражується тими емоціями, які є в цих людей, і наслідує їхню поведінку. На цьому побудований весь ажіотаж навколо знижок у чорну п’ятницю, яких насправді немає дуже багато. Якраз оцей ажіотаж і зараження натовпу він, а тоді ти чекаєш, чекаєш і тобі не вистачає цього товару, воно дуже негативно може впливати на людину, – каже професор кафедри ТНПУ ім. В. Гнатюка Марина Орап.

Психолог радить, готуючись до чорної п’ятниці заздалегідь обдумати та підготувати список необхідних покупок. Попередньо промоніторити ціни улюблених магазинів, щоб не стати жертвою обману, визначити суму, яку готові в цей день потратити. І наостанок завжди намагатися критично мислити та бути реалістом у таких ситуаціях.