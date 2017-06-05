Як поводяться охоронці-“легіонери” у селах Тернопільщини. Скандальне відео

05/06/2017 Розмір тексту:

У мережі з’явилося відео, яке показує, які засоби використовують у переговорах з селянами представники охоронної фірми “Легіон” з Харкова, які працюють з агрохолдингом “Мрія”.

Відеозапис оприлюднило інтернет-видання “Тернополяни“. За інформацією видання, він знятий цієї весни на полях Шумського району. На відео добре видно, як молодики озброюються автоматом, схожим на Калашникова (швидше за все, переробленим під мисливський) та помповим дробовиком. Для чого планували використати цю зброю, залишається лише здогадуватися. Зазначимо лише, що у той час відбувалося протистояння між представниками “Мрії” та селянами, які протестували проти появи на їхніх паях агрохолдингу. Місцеві мешканці бажали віддати свої наділи іншим орендарям. Того дня, за словами очевидців, у руках “легіонерів” були і бити, і холодна зброя.

Варто нагадати, що питання поводження із зброєю що може перебувати у користуванні та власності громадян, регламентується Наказом МВС №622. Згідно пункту 12.12. Зброя, бойові припаси до неї, основні частини зброї, пристрої та патрони до них, що належать громадянам, мають зберігатися в металевих ящиках, сейфах, спеціально виготовлених для зберігання зброї, за місцем їх постійного проживання або в місцях тимчасового перебування власників (дачних будинках тощо), про що повідомляються органи внутрішніх справ. При цьому зброя, пристрої мають бути в розрядженому стані. Пункт 12.13 голосить, що під час перенесення або перевезення вогнепальна, пневматична зброя має бути у розрядженому стані та знаходитися у спеціальному чохлі, кейсі, футлярі тощо. Під час перенесення або перевезення зброї та боєприпасів до неї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них власник зобов’язаний мати при собі дозвіл органу внутрішніх справ на право зберігання та носіння такої зброї, основних частин зброї та пристроїв.

Порушення цих вимог, відповідно до статті 191 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою накладення штрафу від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням зброї і бойових припасів або без такого. Окрім того, згідно Кримінального кодексу України, статті 263, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.