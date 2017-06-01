Як покарають тернопільських чиновників, які не подали е-декларацій?

01/06/2017 Розмір тексту:

Чимало високопосадовців області ухиляються від подання електронних декларацій або ж спеціально вказують недостовірну інформацію. За цими фактами прокуратура області вже розпочала досудове розслідування.

Загалом в області наразі встановлено 8 фактів порушення посадовцями вимог фінансового контролю. За законодавством України, відповідальність за порушення передбачає штрафи й позбавлення волі.

Над виявленням порушників працює прокуратура разом із громадською організацією проти політичної корупції «Під контролем».

«Наразі до адміністративної відповідальності притягнено 17 посадовців, ще чимало протоколів перебуває на розгляді. Також до правоохоронних органів будуть спрямовані документи щодо причетності до корупції мера Чорткова Володимира Шматька, директора державного підприємства “Бучацьке лісове господарство” Володимира Михайлюка, головного лікаря Університетської лікарні Василя Бліхара, депутата Бережанської міської ради Михайла Мартинишина. Є цілий ряд фактів і документів, які підтверджують корупційну діяльність», – відзначив координатор Всеукраїнського руху проти політичної корупції “Під контролем” Мирослав Сімка

Нагадаємо, штраф за ухиляння від подання електронних декларацій сягає трьохсот тисяч неоподатковуваних мінімумів.

Софія Романська