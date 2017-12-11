Як нардепи з Тернопільщини ділили бюджет

11/12/2017 Розмір тексту:

З 8 тернопільських нардепів лише четверо підтримали головний фінансовий документ держави на 2018 рік.

Це висуванці БПП Тарас Юрик, Олег Барна, Ігор Побер та Роман Заставний з “Народного фронту”. Натомість ще один порошенківець Микола Люшняк, як свідчать дані поіменного голосування, був проти.

Також проти закону “Про державний бюджет” голосували свободівець Михайло Головко і Тарас Пастух з “Самопомочі”. Радикал Юрій Чижмарь не брав участі у голосуванні.

Редакція “За Збручем” чекає від народних депутатів від Тернопільщини оперативних коментарів з аргументацією власної позиції.