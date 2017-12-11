Як нардепи з Тернопільщини ділили бюджет

11/12/2017 0
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З 8  тернопільських нардепів лише четверо підтримали  головний фінансовий документ держави на 2018 рік.

Це висуванці  БПП Тарас Юрик, Олег Барна, Ігор Побер та Роман Заставний з “Народного фронту”. Натомість ще один порошенківець Микола Люшняк,  як свідчать дані поіменного голосування, був проти.

Також проти закону “Про державний бюджет” голосували свободівець Михайло Головко і Тарас Пастух з “Самопомочі”. Радикал Юрій Чижмарь не брав участі у голосуванні.

Редакція “За Збручем” чекає від народних депутатів від Тернопільщини оперативних коментарів з  аргументацією власної позиції.

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