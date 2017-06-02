Як Надал здобув тактичну перемогу

02/06/2017 Розмір тексту:

Третя спроба відновити у пленарному режимі роботу Тернопільської міської ради виявилася вдалою.

Вранці 2 червня у сесійній залі зібралося 22 народних обранці – 9 з 10 свободівців, 4 з 4 тимошенківців та гриценківців, 3 з 4 добродомівців та 2 з 3 ляшкістів. Це дозволило Сергію Надалу оголосити 15-ту сесію відкритою. Фракції БПП і “Самопомочі” так і не дійшли до сесійної зали. Натомість трьох екс-свободівців активісти “Свободи” не пустили в міську раду.

Сумарно міські депутати засідали трохи більше години. За цей час було схвалені зміни до бюджету та ряд господарських питань і звернень. До “жирних” земельних так і не дійшли. Посеред цього процесу виникли проблеми з самопочуттям у депутата зі “Свободи” Івана Зіня, який “за станом здоров’я” під посмішки колег залишив “поле бою”. Іронію, мабуть, викликала комічність ситуації. Цього народного обранця вважають близьким до одного із “зрадників” – Романа Навроцького. Очевидно, бажання всидіти на двох стільцях зіграло з ним злий жарт. На сесію Зінь прийшов, однак довго не зміг просидіти…

Цікаво, що найбільші проблеми з явкою на сесію у мера були з власною фракцією та гриценківцями. В останній момент партійному керівництву вдалося знайти підхід до найбільш хитких у власній фракції – Зіня і Торожнюка. З гриценківцями досі принципової згоди не досягнуто. На сесії усі четверо депутатів прийшли, однак, очевидно, що вони були не готові голосувати за земельний пакет рішень. Або ж для когось з них “замаячила” перспектива посісти місце секретаря ради?

В будь-якому випадку з тактичної точки зору переміг Надал. Він, незважаючи на шалений спротив з будинку на Грушевського, зумів зібрати кворум та показати дієвість. Тепер у мера і “Свободи” є час довести до логічного завершення процедуру відкликання трьох депутатів.

У програші опинилася фракція БПП та опальна “трійня”. Серед місцевих політиків уже почали приймати парі стосовно дати повернення порошенківців до сесійної зали.