Як на Тернопільщині витратять 115 мільйонів гривень з Фонду регіонального розвитку

16/05/2017 Розмір тексту:

Триста проектів з розвитку інфраструктури у різних галузях, які мають фінансуватися із Державного фонду регіонального розвитку, подали населені пункти Тернопілля цього року. В обласні державній адміністрації вже відбулося два засідання із розгляду поданих документів. 12 травня розглядали ті, які спрямовані на впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах галузі охорони здоров’я, освіти, спорту та ЦНАПах. А 15 травня – всі решта проекти. Це були робочі засідання регіональної комісії, і які саме проекти подадуть у Мінрегіонбуд ще не визначили.

– Це була робоча нарада, де виступали керівники структурних підрозділів, характеризували кожен об’єкт: наскільки він важливий, наскільки потрібне його будівництво, – розповіла Галина Воляник, директор департаменту економічного розвитку і торгівлі ТОДА. – У регіональній комісії є 24 члени і кожен виставляє оцінку проекту, оцінюють його за п’ятьма критеріями. До 15.00 18 травня члени регіональної комісії з відбору проектів мають надати нам оціночні листи по кожному об’єкту, який пропонується до фінансування. Отримавши ці оціночні листи, ми упродовж п’яти днів будемо їх опрацьовувати. Нам треба буде вибрати проекти на загальну суму у 115 мільйонів гривень. На відібрані проекти будуть підготовлені пакети документів і відправлені у Міністерство регіонального розвитку. Потім Мінрегіонбуд призначає в себе засідання міжвідомчої комісії, де й будуть розглянуті подані проекти.

Із 115 мільйонів гривень 10 мільйонів підуть на так звані перехідні проекти, тобі ті, які не були завершені минулого року і проектно-кошторисна документація яких не змінилася. Це школа-довгобуд у Гориглядах, яку цього року мають завершити, реконструкція гуртожитку Чортківського державного медичного коледжу, реконструкція з добудовою приміщення колишньої школи у селі Стінка Бучацького району, де буде садочок. Ще по 18 мільйонів виділять на реалізацію проектів з енергозбереження у галузях охорони здоров’я, освіти, спорту та ЦНАПах.

Цього року активними виявилися усі райони та об’єднані територіальні громади, і подані проекти у всіх галузях життєдіяльності.

– Є проекти у всіх галузях життєдіяльності: ЖКГ, освіта, охорона здоров’я, соціальна сфера, культура, спорт, – зазначила Галина Воляник. – Громади активніше вони спрацювали. Заявниками можуть виступати, як органи виконавчої влади, так і органи місцевого самоврядування. Один із великих проектів – це будівництво «Водної арени «Тернопіль» в районі веслувального каналу на Тернопільському ставі, який пропонується до фінансування по галузі спорту. Дороговартісними є будівництва доріг, шкіл, очисних споруд. Проекти по очисних спорудах подали Скала-Подільська, Бучач, Гусятин, Зборів, Заліщики, Ланівці, Підволочиськ. Але зараз все опрацьовується, в тому числі і технічно, щоб не було зауважень до проектно-кошторисної документації. Тому, які саме проекти будуть відібрані ще не можемо сказати.

Минулого року за кошти з державного фонду регіонального розвитку було реалізовано 53 проекти в області на 91,3 мільйони гривень. Частка співфінансування з місцевих бюджетів склала 21,1 мільйон гривень.

Ольга Трач