Як на Тернопільщині водять Маланку “з почотом”. ФОТО

16/01/2017 Розмір тексту:

В Юстинівці на Тернопільщині водили Маланку, співали й забавляли люд.

Майже по всій Україні традиційно під Старий Новий рік ходили гурти ряджених – молодіжні ватаги, які щедрували й водили “Маланку” – своєрідний маскарад, що не має нічого спільного з християнськими віруваннями, хоча й носить ім’я преподобної Меланії, повідомляє Depo.Хмельницький.

За “Меланку” вбрався парубок, що вміє “штуки викидати” – добре жартує.

“Меланка” має свій “почот”, сама не ходить! Почот неабиякий: орач з чепігами від плуга, сівач з сівнею через плечі, дід з гарапником, ведмідь, коза, журавель, циган, циганка і чорт з ріжками.

Все це – в кожухах догори вовною, в машкарах, лахмітті, підмальоване білою глиною, замащене сажею, з клоччя зроблені бороди, вуса, патли… Одним словом – хто як зумів.

Ватага рухається селом з жартами, вигуком, сміхом. Все вирує, заливається дзвінким перегуком і дзвенить парубочими голосами.

Діти юрбами бігають за парубочою “Меланкою”, та й старі не раз вибігають на вулицю, щоб подивитись на веселу компанію.

До кожної хати ватага не заходить – йде туди, де збираються дівчата. Дозвіл щедрувати парубки випрошують піснею під вікном.