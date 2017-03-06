Як на Тернопільщині розкрадають деревину. ФОТО

05/03/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині Службою безпеки України спільно з поліцією затримано два лісовози, що незаконно перевозили вартісну деревину. Про це повідомляє сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Уночі неподалік ДП «Кременецьке лісогосподарство» правоохоронці викрили співробітника підприємства, який на службовій вантажівці перевозив близько десяти кубометрів лісоматеріалів. Викрадену деревину зловмисник мав намір збути за готівку жителям прилеглих до лісгоспу сіл.

Того ж дня у Шумському районі силовики затримали лісовоз, що за підробленими документами перевозив шість кубометрів ділової деревини хвойних порід. Водій вантажівки пред’явив правоохоронцям документи, які посвідчували придбання та транспортування лісопродукції місцевим приватним підприємцем, однак вони містили явні ознаки підроблення.

У обох випадках на транспортні засоби та деревину накладено арешт. Згідно із попередніми оцінками, вартість вилученої лісопродукції становить близько 35 тисяч гривень.

За матеріалами СБУ поліцією відкрито кримінальні провадження за ст. 191 та ст. 346 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення та притягнення до відповідальності всіх фігурантів протиправних оборудок.