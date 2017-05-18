Як Московський патріархат “розбудовується” на Тернопільщині

17/05/2017 Розмір тексту:

Зводити нові культові будівлі для громад УПЦ (МП) розпочали одразу у декількох селах Тернопільської області, де більшість вірних після Революції Гідності перейшла з храмами до УПЦ КП.

Про це повідомляють жителі цих населених пунктів, пише РІСУ.

Місцеві вірні Київського Патріархату припускають, що таке будівництво УПЦ (МП) веде централізовано: хоча землю купили на імена приватних осіб, але масштаби робіт надто значні, за їхніми словами. У Тернопільській єпархії УПЦ (МП) запевняють, що здебільшого йдеться не про зведення повноцінних храмів, а ресурси – місцеві та їх бракує.

Загалом за інформацією, яку вдалося зібрати РІСУ, нові приміщення для вірних УПЦ (МП) будують у Башуках, Катеринівці та Колосовій Кременецького району, Бутині, Котюжинах і Коханівці Збаразького району. Як правило ділянку для такого будівництва – стару садибу – купує приватна особа. У Бутині це підприємець зі Львова, який походить з цього села; у Катеринівці – адвокат чи нотаріус з Почаєва.

Одним із показових прикладів такого споруджування є ситуація у селі Катеринівка.

«Ділянка приватизована. За планом це господарська будівля: перше відділення – січкарня, друге – клуня, третє – хлів. Будинок зроблений у вигляді хреста, як церква. Ми зверталися в районну і обласну архітектуру (з приводу порушень законодавства – прим. ред.), написали відкритий лист до Луценка, у пресу. Чекаємо вже два тижні. До сільського голови прийшла відповідь з архітектури, що то господарська будівля, приватна власність; і ми, мовляв, нічого не можемо зробити, – говорить активіст УПЦ КП із Катеринівки Валентина Кохановська. – Вони вже збудували будинок. Усередині, здається, вже поклали плитку, а ззовні обкладають пінопластом. Ми не знаємо, де вони беруть гроші. Кажуть, що Почаїв їм дав на ту будівлю. Бо скільки там тих місцевих: до церкви ходять по 21–27, а як святити паску, то було їх 40. Загалом у селі 290 людей. Вони зібрали на свою підтримку 100 підписів, а ми 150. Але вони позаписували і дітей, і студентів, і тих, хто тут не живе».

Будують цю споруду у центрі Катеринівки. За словами В. Кохановської, місцеві люди спершу говорили, що прихильникам УПЦ (МП) на роботи давав гроші благодійний фонд «Фавор». За даними сервісу Youcontrol він зареєстрований на вул. Кемеровській у Києві, але його засновник – Віктор Вишневецький із Донецька. Цей фонд створили за благословенням Глави УПЦ (МП) митрополита Онуфрія (Березовського). На сайті «Фавору», на головній сторінці, дійсно розміщене оголошення про збір коштів на покрівлю споруди під назвою «Домовой храм» площею 86 кв. м. Станом на 17 травня з необхідних 73 тис. 310 грн було зібрано понад 63 тис. грн. Водночас на сайті збирають 68 тис. грн на благоустрій цього будинку: уже є 850 грн. Також у Катеринівці збирали по 50 доларів, кажуть місцеві люди. Розповідають, що вклали вже 120 тис. грн.

Ще один проект фонду «Фавор», про який йдеться на сайті, – благоустрій нової церкви у Грибовиці Волинської області, де триває протистояння між УПЦ КП та УПЦ (МП).

«Місця для будівництва у різних селах купили приблизно в один і той же момент і почали будувати у березні чи квітні 2017 року. У Катеринівці старе обійстя купив адвокат із Почаєва», – говорить В. Кохановська.

У Бутині, за словами активістки громади УПЦ КП Юлії Цимбалюк, також офіційно не говорять, що на викупленій садибі постане храм.

«Купила цю ділянку приватна особа. Цей чоловік з місцевих, але зараз є бізнесменом у Львові. Будівництво розпочали, але ніхто не афішує, що це буде церква, бо це вимагатиме численних погоджень», – каже вона.

За повідомленнями низки місцевих інтернет-ЗМІ Тернопільщини один із храмів, у Коханівці Збаразького району, спонсорує російський фонд «Начінаніє». Такий існує – зареєстрований у Москві. Проте згадки про Коханівку на його сайті нема.

Секретар Тернопільської єпархії УПЦ (МП) о. Степан Балан зазначає, що громади їхньої конфесії справді стараються звести для себе нові приміщення, але роблять це власними силами.

«У загальному не скажеш, що це храми. Пробують знайти собі куточок, щоби десь молитися. Іншого виходу немає – молитися треба, а надворі буває то холодно, то жарко, – каже він. – Там, де є змога, то люди пробують. Але то не так, що будують… Важко сказати, в яких селах, бо то ж треба і земельку взяти, і узгодити, і кошти знайти. Офіційно ще немає такого. Є такі побажання. Громади самі пробують, бо ні вони, ні єпархія грошей не мають, і таких фондів чи спонсорів немає.

Тільки у Коханівці, за словами секретаря єпархії, йдеться про будівництво справжньої церкви.

«У Коханівці ця проблема була вже років більше 10 тому – захватили храм. А що таке «Начінаніє»? Я не знаю про ніякий фонд. Знаю, що там священик, люди збираються (грішми – прим. ред.), до єпархії приїжджають просити, по Україні їздять. Там будують повноцінний храм і коштів треба. Але будова йде – пробують, хто як може», – резюмує о. С. Балан.

Нагадаємо, що громади у Башуках, Бутині, Катеринівці, Колосовій і Котюжинах на Тернопільщині перейшли до Київського патріархату упродовж 2014–2106 років на тлі російської агресії і позиції УПЦ (МП), представники якої підтримали спершу режим Януковича, а відтак і зазіхання Росії на Україну.