Як Московський патріархат “піарить” Тернопільщину

13/03/2017 Розмір тексту:

Все частіше назви невідомих для загальної аудиторії населених пунктів Тернопільської області «красуються» на багатьох Інтернет-сайтах. Окремі села також стали відомі багатьом представникам міжнародних організацій, таких як ООН, ОБСЄ, ПАРЄ та ін. І це все завдяки «клопіткій» роботі представників Української православної церкви Московського патріархату.

Згадати лише села Колосова і Катеринівка Кременецького району, які у 2016 році перебували на «піку своєї популярності». А все через те, що більша частина їх жителів вирішила змінити приналежність парафій УПЦ на користь УПЦ КП. У 2017 році згадані села були «затьмарені» подіями у с.Котюжини та Кинахівці Збаразького району, де «розкольники разом із радикалами місцевого осередку «Правого сектору» рейдерським методом захоплювали храми». Щоправда, кореспонденти Київської митрополії УПЦ та представники «Спілки православних журналістів» у своїх матеріалах постійно цинічно викривляють реальний перебіг подій та перекручують фактичні дані.

Згадати лише нещодавні події у Кинахівцях, де 4 березня більшість громади УПЦ мирно, на загальних зборах, шляхом голосування, утвердила рішення про перехід під юрисдикцію УПЦ КП. Свої претензії щодо приміщення сільського храму прихильники Київського патріархату обумовили висловлювати лише після юридичного переоформлення статуту релігійної громади на основі букви закону.

Проте, за версією журналістів Московського патріархату, дана подія відбувалася за участі активістів «Правого сектору» та інших радикальних структур. Після зборів, останні «повинні були фізично захопити культову споруду, спричинивши фізичні сутички з опонентами».

Саме на такий сценарій, скоріш за все, розраховували священнослужителі УПЦ регіону та їх керівництво, які групою, у супроводі київської охоронної фірми, прибули у приміщення сільської церкви, для відбиття нападу «розкольників». Як не дивно, у цей же ж час до храму приїхали журналісти телеканалу «НТН», які активно брали інтерв’ю у вірян та батюшок Московського патріархату, з перспективою зафільмувати «безчинства» прихильників УПЦ-КП. Але побувши пів дня у Кинахівцях, вони були змушені «без хорошої картинки» повернутися у Київ.

Ймовірно, кожна парафія УПЦ в області, яка спробує перейти до Київського патріархату, потраплятиме у заголовки «резонансних статей».