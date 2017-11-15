Як МАФи розсварили опозицію до Надала

15/11/2017 Розмір тексту:

Поки команда міського голови завершує щорічне капітальне оновлення міста, його опоненти продовжують з’ясовувати стосунки.

Очевидно, не бачачи перспектив боротьби з “всесильним”, опозиціонери переключилися на внутрішні перепалки для з’ясовування вічної теми: хто святіший.

Приводом для цього стало рішення земельної комісії щодо надання сервітутів на розміщення тимчасових споруд гр. Устюговій на вулиці Шептицького. Судячи з рішення, йдеться про МАФи в районі центрального ринку навпроти “Єврошопу”. Наразі невідомо чи це скандальні МАФи, які стоять обабіч дороги, чи щось нове. Однак словесні баталії навколо цих питань у соцмережах ведуться серйозні. Серед 5 осіб, які проголосували за це рішення, як з’ясувалося, був екс-свободівець Роман Навроцький, який раніше публічно обурювався появою МАФів обабіч вулиці Шептицького.

Знаючі активісти підняли Романа “на кпини”. Мовляв, чому депутат раніше був “проти”, а зараз став “за”. Спроба політика пояснити, що “не розібрався”, тільки підсилила градус емоцій. Активісти хамелеонів не люблять. Принагідно згадали політику і за овочеві будки, до яких нібито мають стосунок родичі його кума.

Зрештою, висновків з цієї історії, як мінімум, два. Перший: назвався борцем за правду – не займайся дурницями, інакше побратими “заклюють”. Другий: в рядах трійки опозиціонерів, яких “Свобода” хоче позбутися у міській раді, назріває розкол. Цілком можливо, що хтось зговірливий лишиться депутатом, а когось таки відправлять за межі ради…