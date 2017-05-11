Як крали, так і крадуть, – депутат “підловив” працівників атракціонів у парках. ФОТО

11/05/2017 1
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У Тернополі в парку Національного відродження одні і ті ж квитки на атракціони продають по кілька разів.

Про це на своїй сторінці написав Назар Зелінка, передає сайт 0352.ua.

«Як крали, так і крадуть! Квитки на комунальних атракціонах в і далі ходять по другому/третьому колу…. І ми дивуємося чому атракціони не прибуткові… В 19.23 купив квитки на атракціон Юнга, на які були надруковані о 18:43 і 18.45», – написав під розміщеним фото Зелінка.

Тим часом стан атракціонів бажає значно кращого.

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Коментарі (1)

Сергій

12/05/2017

Аукціон чи атракціон? :)

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