Як крали, так і крадуть, – депутат “підловив” працівників аукціонів у парках. ФОТО

11/05/2017 Розмір тексту:

У Тернополі в парку Національного відродження одні і ті ж квитки на атракціони продають по кілька разів.

Про це на своїй сторінці написав Назар Зелінка, передає сайт 0352.ua.

«Як крали, так і крадуть! Квитки на комунальних атракціонах в і далі ходять по другому/третьому колу…. І ми дивуємося чому атракціони не прибуткові… В 19.23 купив квитки на атракціон Юнга, на які були надруковані о 18:43 і 18.45», – написав під розміщеним фото Зелінка.

Тим часом стан атракціонів бажає значно кращого.