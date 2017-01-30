Як громадський транспорт Тернополя будуть виводити з кризи

30/01/2017 Розмір тексту:

План виходу з кризи транспортної галузі Тернополя розкритикували представники профільної комісії міської ради на позачерговому засіданні. У грудні минулого року на 30-тій сесії депутати визнали незадовільною роботу управління транспорту, зв’язку та комунікацій і дали доручення начальнику Ігорю Мединському розробити до 30 грудня план виходу галузі з кризи.

Під час засідання постійної комісії міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму її голова Михайло Ібрагімов зазначив, що ні плану, ні інформації про те, що він у роботі вони до 25 січня не отримали. Та з’ясувалося, що план такий є, і міський голова його погодив.

– Згідно регламенту сесії міської ради відповідь на доручення подається на міського голову, і мною, як начальником управління, це було зроблено, – повідомив Ігор Мединський. – План дій було направлено міському голові 29 грудня 2016 року. Термі у мене був до 30 числа, і в термін я вклався. В кінці я пишу: «Прошу дане доручення зняти з контролю». Якщо є недопрацювання, то пишеться певне резюме: допрацювати пункт такий-то і такий-то, але такого не було. План було погоджено міським головою. Документ чекає чергової сесії, щоб депутати відреагували.

Роздрукований план дій Ігор Мединський роздав присутнім членам комісії та депутатам для ознайомлення. Зрозуміло, що вивчати його на місці не було ні часу, ні сенсу. Та навіть просто переглянувши декілька пунктів депутати зробили висновок, що це звичайний план роботи управління на рік, який був і в 2016-му, і це не зовсім те, що вони очікували від керівника управління.

– У мене складається враження, що ви після сесії не зрозуміли, навіть коли ми визнали роботу управління незадовільною, ви все одно не спромоглися підготувати нормальний документ і представити його нам: голову поінформували, а нас проігнорували, – зазначив Михайло Ібрагімов. – Ми хотіли отримати не план роботи на рік, а стратегію та покращення, концептуальні, фундаментальні речі. Я вважаю, що це не той документ, який ми хотіли побачити. Ви халатно, як-небудь відписалися, ми не цього хотіли. Ми хотіли щоб ви запропонували таке зробити в місті, що менше будуть писати, що у нас в маршрутках вікна «зацвіли» і таке інше. Цей план потребує окремого обговорення. Я акцентую увагу, що крім плану роботи управління мали бути пропозиції по покращенню роботи, в тому числі з депутатськими пропозиціями. Пропоную, щоб ви його доопрацювали, ми розглянемо і на наступному засіданні комісії будемо обговорювати.

Що саме хотіли побачити депутати пояснив Назар Зелінка.

– Запропонований план на 90% такий же, як у 2016-му, – відзначив він. – Якщо б це був перспективний план розвитку галузі, то тут би було про те, що ми переходимо на електронний квиток, про зміну оплати послуг перевізників не за пасажира, а за кілометраж, тут цього нема. Дуже багато ініціатив, які дійсно покращать транспортну мережу тут нема. Тому я роблю висновок, що взято те, що було минулого року, для відписки, тільки змінено рік.

Чому депутати і комісія отримали не те, що хотіли пояснив заступник міського голови Володимир Дідич.

– Причина в тому, що кожен мав своє бачення, яким план має бути в кінцевому результаті, – сказав він. – Та на сесії йшлося про виведення галузі з кризового стану, а не про розвиток і перспективу. І питання були з приводу брудних автомобілів, зривів маршрутів і так далі. Можливо, Ігор Григорович зосередив увагу на усуненні поточних моментів, а питання по стратегії мусили добавляти в кінці. Якщо говорити про розвиток транспорту взагалі, то може має бути єдина транспортна компанія, перевізникам потрібно платити за кілометраж тощо. Якщо б звучало доручення стратегія розвитку транспорту в Тернополі, то це і було б представлено. А воно звучало як виведення з кризового стану тому запропонований такий план. Зараз ми вас почули, Ігор Григорович до наступної сесії ці речі об’єднає і подасть, як бачення на майбутнє і тоді дасте свою оцінку.

Ольга Трач

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