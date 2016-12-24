Як головою громади обрали пияка і що з того вийшло

23/12/2016 Розмір тексту:

На Тернопільщині алкоголік керує об’єднаною громадою. Як наслідок, півроку громада не реалізовувала жодного проекту.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив голова ОДА Степан Барна, пояснюючи, чому на Тернопільщині об’єднані громади освоїли лише 70% наданих державою коштів.

“141,5 млн грн державної субвенції передбачили для 26 громад області цього року. Проблем з виділенням коштів немає, з травня кошти на казначейських рахунках громад вже були. Але є проблеми з освоєнням. Наразі освоєно 70% коштів. Причини цього різні.

Наприклад, в одній громаді голова громади склав повноваження через стан здоров’я, згодом помер. Секретар громади теж склав повноваження. Допоки обрали нового, вже затягнули із втіленням проектів.

В іншій – головою обрали чоловіка, який мав серозні проблеми з алкоголем. Процедура відкликання голови громади складніша, тут його не звільниш як чиновника, який не справляється. Добре, що виправився, взявся до справи. Але, як не крути, півроку дана громада кошти не освоювала”, – розповів Степан Барна.

За його словами, у частині громад виявили «не чисті на руку» люди.

“Вони тягнули, переробляли проекти, але ми змусили всі проекти провести через систему державних закупівель «Прозоро» і зламали корупційні схеми. До речі, з початку запровадження системи ми на Тернопільщині зекономили 15,5 млн грн державних коштів”, – повідомив голова ТОДА.

Джерело: 0352.ua