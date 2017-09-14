Як дві краплі води: мешканка Монастириськ взяла кредит на знайому, яка була схожою на неї

14/09/2017 Розмір тексту:

Викрадення документів правоохоронці Тернопільського відділу поліції інкримінують жительці Монастирисьок. Сорокап’ятирічна жінка взяла кредит, скориставшись паспортом знайомої.

За словами начальника сектору відділу кримінальної поліції Віктора Демчана, підозрювана працювала в одному з місцевих супермаркетів. Там потоваришувала з тернополянкою, 1961 року народження. Оскільки жінка не мала де зупинитися, а знімати житло дорого, місцева мешканка запропонувала кімнату у своїй квартирі.

За деякий час жителька Монастирищини поїхала додому, а до тернополянкипочали дзвонити представники кредитної спілки і вимагали повернути борг. Як з’ясувалося, гроші на ім’я потерпілої взяла її нова знайома. Жінка викрала паспорт тернополянки та пішла з ним у кредитну спілку оформляти “швидкий кредит”. Гроші шахрайці видали, оскільки вона, каже Віктор Демчан, дуже схожа з власницею документу.

Жінка ввівши працівників фінустанови в оману, взяла під виплату 1500 гривень. Паспорт підкинула власниці назад і поїхала на Монастирищину.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські сектору карного розшуку встановили особу зловмисниці. Вона у скоєному зізналася. Наразі жінку перевіряють на причетність до схожих злочинів. Їй інкримінують статтю 190 ККУ – шахрайство, 357 ККУ – викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження, повідомляють у поліції.