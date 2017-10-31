Як до мавзолею: аби подати показники за світло, тернополяни вистоюють довжеленні черги. ВІДЕО

31/10/2017 Розмір тексту:

Люди знову опиняються в чергах коли подають показники лічильника за світло. Відтак у “Тернопільобленерго” нагадують про дистанційні можливості подачі показників.



Біля стін Тернопільського міського району електромереж сьогодні людно. Вже ближче до закінчення місяця тернополяни зібралися подавати показники лічильника за світло, йдеться в сюжеті TV-4.

Тернополянка Валентина прийшла разом із внуком, як і для інших людей, дощ не став на заваді.

– Я в кінці місяця приходжу. Приходила пару днів тому сказали, що тільки з 28 по 1. І от другий раз уже прийшла.

Жінка розповідає, що лише цього разу попала на таку велику чергу. Цього разу вона тягнеться з середини будівлі, де знаходиться більша частина людей. Пан Андрій – один з тих, хто уже подав показники та спокійно вирушає додому.

– Подав ледве.

– Чи довго чекали?

– Бачите, що робиться. Так, як я колись стояв в Москві до мавзолею до Леніна на Красній площі.

Чоловік зізнається, що до цього подавав показники по-іншому та водночас розуміє, чому таке скупчення людей.

– До того платив в банку. А тепер як дві неділі відкрили касу, без комісій. То вже всі пенсіонери по 4 гривні економлять.

Тернополяни про інші можливості подання показників лічильника чули, проте використовувати надбання цивілізації не поспішають.

Якщо не всі тернополяни користуються інтернетом, тоді безпосередньо можна звертатися цілодобово до кол-центру ВАТ “Тернопільобленерго” або ж за телефоном абонентського відділу РЕМ. Також подавати показник тернополянам рядять через віділення “Ощадбанку” та пошти.