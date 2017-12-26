Як будуть розбудовувати Шостий мікрорайон: тернополяни можуть подавати пропозиції

25/12/2017 Розмір тексту:

Детальний план території Шостого мікрорайону у Тернополі винесли на громадські обговорення. Це район, який обмежується вулицями 15 Квітня, Академіка Сахарова, Академіка Корольова, Підволочиське шосе. Частково ця територія вже забудована, а детальний її план з метою деталізації рішень Генерального плану міста Тернополя та уточнення окремих його положень, пов’язаних з розміщенням житла і інших об’єктів містобудування, розробив архітектор Ігор Гордій.

У пояснювальній записці до детального плану території зазначено, що відповідно до Генерального плану і плану зонування Тернополя дана територія призначена для будівництва мікрорайону №6 з багатоповерховою житловою забудовою з повним комплексом установ і підприємств обслуговування місцевого та міського значення. На незабудованій території мікрорайону вздовж Підволочиського шосе є ділянки для будівництва об’єктів міського значення – торгово-розважального центру та автовокзалу. Зі східної сторони продовження вулиці Корольова до Підволочиського шосе розташована велика стоянка легкових автомобілів та TIR, яка призначена для будівництва багаторівневого паркінгу для легкових автомобілів жителів мікрорайону і безпосередньо примикає по границі міста до громадсько-логістичної забудови згідно Генплану села Байківці.

Територія району розділена на житлову, громадську, зміни функціонального призначення, транспортну і рекреаційну зони. На вільних територіях архітектор пропонує звести 5-9-10 поверхові житлові будинки, весь набір обслуговуючих громадських будівель, в тому числі навчально-виховний комплекс з дитсадком і початковою школою, торгово-розважальний центр зі спортивними залами та басейном, релігійні будівлі, автовокзал, гаражі і автостоянки тимчасового і постійного зберігання для жителів мікрорайону та багаторівневий паркінг. Буде також зона зелених насаджень загального користування і спеціального призначення. У внутрішніх дворах житлових кварталів передбачено створення громадських просторів, які мають максимальне озеленення. Поєднання дворового озеленення зі скверами і озелененими зонами зі сторони магістралей сформують комплексну зелену зону. Питома вага озеленених територій мікрорайону складатиме не менше 35%. На території ТОВ «Медтехніка», що частково реконструюється, запропоновано ліквідувати виробничу будівлю і розмістити житловий будинок вздовж продовження вулиці Академіка Корольова.

Реалізувати запропонований детальний план території планують за дві черги. Перша триватиме – 3-7 років, друга – 8-15 років. У пояснювальній записці головний архітектор проекту зазначає, що розроблений документ відповідає вимогам містобудівної нормативно – правової бази України. В той же час схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту, тобто цивільної оборони, в проекті не розроблялася, в зв’язку з відсутністю даної вимоги в завданні на проектування.

Ознайомитися із детальним планом території Шостого мікрорайону тернополяни можуть на сайті міської ради у розділі «Генеральний план м. Тернополя». Графічні матеріали детального плану виставлені в приміщенні управління містобудування, архітектури та кадастру міської ради за адресою вулиця Коперника, 1, 2-й поверх, кабінет 205. Оглянути їх можна з 10 00 до 1300 години в робочі дні.

Обгрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, стандартів і правил пропозиції (зауваження) громадськості прийматимуть упродовж місяця з 22.12.2017 року до 22.01.2018 року включно, у письмовій формі в управлінні містобудування, архітектури та кадастру по вулиці Коперника, 1. Їх також можна надіслати електронною поштою на адресу управління: arhtern@ukr.net із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Ольга Трач