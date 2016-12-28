Як будуть їздити маршрутки і тролейбуси у новорічну ніч
28/12/2016 0
Розмір тексту:
У ніч з 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року громадський транспорт Тернополя курсуватиме до 4.00 год. ранку.
Як повідомляють в управлінні транспорту, комунікацій та зв’язку, здійснюватимуть рейси і тролейбуси, які святково прикрасять, і маршрутки.
Щодо маршрутних таксі, то на кожному маршруті №6, 8, 13, 15, 16, 19, 22, 25 та 27 з 23.00 год. 31 грудня курсуватиме по одній одиниці транспорту.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Перекладач китайської мови
Рерайтер