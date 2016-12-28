Як будуть їздити маршрутки і тролейбуси у новорічну ніч

28/12/2016 Розмір тексту:

У ніч з 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року громадський транспорт Тернополя курсуватиме до 4.00 год. ранку.

Як повідомляють в управлінні транспорту, комунікацій та зв’язку, здійснюватимуть рейси і тролейбуси, які святково прикрасять, і маршрутки.

Щодо маршрутних таксі, то на кожному маршруті №6, 8, 13, 15, 16, 19, 22, 25 та 27 з 23.00 год. 31 грудня курсуватиме по одній одиниці транспорту.