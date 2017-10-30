Яблука підприємства «ГАДЗ» підкорюватимуть полиці багатьох українських та зарубіжних супермаркетів. ВІДЕО

Одним із лідерів за темпами вирощування яблук не лише в Тернопільській області, але й в Україні, є фермерське господарство Петра Гадза, повіомляє «Медіатор».

Як розповів інженер-технолог ФГ «ГАДЗ» Ігор Сасанчин, перед тим, як потрапити на полиці супермаркетів, усі яблука проходять суворий контроль. На підприємстві встановлено спеціальну лінію «Сортер», яка може відсортовувати яблука на 11 гатунків: за розміром, забарвленням та вагою.

– Наші яблука користуються популярністю на зарубіжних ринках завдяки тому, що вони солодкі та мають краще забарвлення. Зараз ми плануємо відправляти свою продукцію на ринки В’єтнаму. У період з 2014 до 2016 року наше господарство модернізували. Так, ми побудували логістичний центр із сучасними сортувальними лініями, а також створили сховище на 10 тисяч тонн з регульованим газовим середовищем. Такі сприятливі умови дають нам змогу постачати свою якісну та конкурентоспроможну продукцію на ринки упродовж цілого року, – поділився директор із садівництва ФГ «ГАДЗ» Тарас Мельник.

До слова, нещодавно господарство Петра Гадза взяло участь у міжнародній виставці фруктів, овочів та іншої сільськогосподарської продукції «Asia Fruit Logistica 2017», що відбувалась в Гонконгу.