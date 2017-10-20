“Я не п’яна, я рум’яна” – власниця шикарної іномарки літала містом без прав. ФОТО

20/10/2017 Розмір тексту:

«Я не п’яна! Але алкотест проходити не буду», – переконувала патрульних нетвереза кермувальниця

На вулиці Мазепи поліцейські за орієнтуванням зупинили Audi А8, близько 21-ї години, 19 жовтня. Заявник напередодні зателефонував на спецлінію 102 і повідомив, що водій даного авто перебуває напідпитку.

Інспектори помітили у кермувальниці характерний запах алкоголю. Відтак запропонували пройти освідування на місці чи проїхати до мед закладу.