“Я не п’яна, я рум’яна” – власниця шикарної іномарки літала містом без прав. ФОТО
«Я не п’яна! Але алкотест проходити не буду», – переконувала патрульних нетвереза кермувальниця
На вулиці Мазепи поліцейські за орієнтуванням зупинили Audi А8, близько 21-ї години, 19 жовтня. Заявник напередодні зателефонував на спецлінію 102 і повідомив, що водій даного авто перебуває напідпитку.
Інспектори помітили у кермувальниці характерний запах алкоголю. Відтак запропонували пройти освідування на місці чи проїхати до мед закладу.
«Я не п’яна! Але алкотест проходити не буду», – переконувала патрульних нетвереза громадянка.
Окрім того, у жінки не було з собою посвідчення водія. Інспектори склали на правопорушницю протокол ч.1ст.130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч.1 ст.126 КУпАП (керування без відповідних документів), повідомляють у патрульній поліції Тернополя.
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