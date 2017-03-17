Вздовж доріг на Тернопільщині вирубали сотню дерев

17/03/2017 Розмір тексту:

В лютому Державна екологічна інспекція у Тернопільській області завершила комплексну планову перевірку 16 філій структурних підприємств ДП “Тернопільський облавтодор”.

Основними і суттєвими порушеннями є те, що у лісозахисних смугах автодоріг філій Лановецького, Бучацького, Чортківського, Тернопільського райавтодору та Великоберезовицького, Тернопільського ДЕД зафіксовано незаконну порубку 99 дерев. Збитки заподіяні навколишньому природному середовищу становлять понад 489 тис. грн.

Матеріали справ направлено до органів ГУНП в Тернопільській області. Станом на 16 березня Інспекцію проінформували, що за фактом незаконної порубки дерев розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 246 КК України стосовно 2 філій, а саме:

– філії «Тернолісьлького ДЕД», де в захисній смузі автомобільної дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка км 164+900 встановлено факт незаконного вирубування 12 дерев, чим заподіяно шкоди лісу на суму 37 тис. грн.

– філії «Тернопільського райавтодору», де в захисній смузі автомобільної дороги Мишковичі-Дружба-Мар’янівка км 3+200 та 5+500 встановлено факт незаконного вирубування 25 дерев, чим заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на суму понад 200 тис. грн.