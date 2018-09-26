Визначили “7 туристичних чудес Тернопільської області”. ФОТО

26/09/2018 0
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Сьогодні, 26 вересня, у рамках зустрічі керівництва області із представниками туристичної галузі було нагороджено і представників культурно-історичного напрямку.

З метою виявлення та популяризації визначних територій, унікальних та найбільш значних природник, культурних та архітектурних об’єктів, розташованих на території Тернопільської області, щороку відбувається конкурс «Сім чудес Тернопілля», пишуть Тернополяни.

Відтак, до числа «Семи чудес Тернопілля – 2018» увійшли:

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Бучацька ратуша, зведена у 1751 році у стилі рококо, яка посіла чільне місце у номінації архітектурна цінність.

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У цій же номінації нагороджений Вишнівецький палац, в архітектурі якого поєднані риси пізнього бароко й класицизму. Після перебудови він набрав обрисів класичного стилю.

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Природною цінністю Тернопільської області було обрано скелі Словацького –  геоморфологічне утворення, геологічна пам’ятка природи місцевого значення, розташовані на північно-західній околиці міста Кременець, у межах лісового урочища «Кременець».

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Ще однією цінністю природи Тернопілля є гіпсована та до кінця нерозвідана печера «Оптимістична».Сумарна довжина ходів якої становить понад 260 кілометрів, а площа –  близько 2 гектарів.

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Також природною цінністю Тернопільського краю є регіональний ландшафтний парк «Загребелля»до якого належать: Тернопільський дендропарк на вулицях Львівській і Бережанській, «Парк Здоров’я», лісові насадження НДВГ ТАНГ «Наука», розсадник ВАТ «Зелене господарство», лісопарки «Кутківці» та на березі Тернопільського ставу, лісове урочище «Пронятин», Тернопільський став з намитою частиною і веслувальним каналом (річка Серет), пляж та інші землі.

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Культурні цінності Тернопільщини –  етногалерея «Спадок» та «Борщівська вишиванка».

Етногалерея «Спадок» із приватної колекції родини відомих підприємців і меценатів Тараса і Ірини Демкур функціонує з 2016 року і за рік своєї діяльності стала справжнім культурно-мистецьким центром популяризації, збереження і розвитку нематеріальної культурної спадщини Галичини, регіонів України і світових, споріднених з українськими, етнографічних груп. Колекція постійно поповнюється новими екземплярами старожитностей, поновлюється тематичними експозиціями, проводить активну екскурсійну діяльність.

«Борщівська вишиванка», якій уже понад п’ять століть, вирізняється використанням чорного кольору, це пов’язують із трагічними подіями, що колись трапились у Тернопільському краї.

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