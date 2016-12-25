З під далекобійника витягли півсотні тисяч гривень!

25/12/2016 Розмір тексту:

Власники іномарки та вантажівки потрапили під пильне око автозлодіїв минулої доби. Обидва злековажили та втратили чималі гроші і майно.

В сього на декілька хвилин залишив незачиненим на вулиці Кременця авто «Опель» його власник, а повернувшись, виявив пропажу ноутбука. Чоловік припаркував транспорт поблизу торгового кіоску, однак злодіям вистачило часу, аби викрасти техніку.

Така ж неприємність спіткала мешканця Чернівецької області. Він залишив вантажівку «МАН» біля магазину з автотоварами, що на вулиці Микулинецькау Тернополі. Однак злегковажив і зайшов до крамниці не зачинивши авто. Під сидінням в машині чоловік залишив чималу суму готівки яку отримав за проданий товар. 53 тисячі гривень привласнив невідомий злодій, повідомляє сектор комунікації НП в Тернопільській області.