Виставка писанок, театралізоване дійство і концерти: які заходи підготували для тернополян на свята
01/04/2018 0
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З нагоди Великодніх свят у Тернополі заплановано провести ряд заходів.
Зокрема, 5-6 квітня на вул. Гетьмана Сагайдачного (біля пам’ятника І.Я. Франка) відбудеться пленер писанок серед мистецьких закладів Тернополя «Розмалюємо писанку», а 11 квітня в Українському домі «Перемога» пройде Великодній концерт легкої та популярної музики муніципального Галицького камерного оркестру. Початок концерту о 18.00 год.
Також нагадаємо, що 4-15 квітня на Театральному майдані та бульварі Тараса Шевченка працюватиме Великодній ярмарок, а вулицю Гетьмана Сагайдачного протягом свят прикрашатимуть 12 півтораметрових писанок.
|Заходи до Великодніх свят
|1
|Виставка робіт школи писанкарства «Намалюю писаночку»
|01.04.2018 р.
|Будинок культури «Кутківці» – 12.00 год.
|2
|Арт – терапія «Мій великодній кошик»
|01.04.2018 р.
|Бібліотека №4 для дорослих – Етноцентр – 13.30 год.
|3
|Вистава театру молодіжної християнської спільноти «ЗнаменнЯ» «Розпни Його»
|01.04.2018 р.
|Український дім «Перемога» – 17.00 год.
|4
|Духовно – пізнавальна театралізована програма «Отець Піо – містик, стигматик, чудотворець»
|03.04.2018 р.
|Палац культури «Березіль» ім. Л. Курбаса – 15.00 год.
|5
|Пленер писанок серед мистецьких закладів. Тернополя «Розмалюємо писанку»
|05-06.04.2018 р.
|Вул. Гетьмана Сагайдачного (біля пам’ятника І.Я. Франка) – протягом дня
|6
|Фольк – елегія «Під дзвони Великодні хай Ваша доля квітне»
|06.04.2018 р.
|Центральна міська бібліотека – 11.00 год.
|7
|Пасхальний концерт протестантських євангельських церков «Рух Реформації-2018»
|09.04.2018 р.
|Театральний майдан -17.00 год.
|8
|Великодній концерт легкої та популярної музики муніципального Галицького камерного оркестру
|11.04.2018 р.
|Український дім «Перемога» – 18.00 год.
|9
|Літературно – мистецька композиція «Чути голос із небес, Христос Воскрес!»
|15.04.2018 р.
|Будинок культури «Пронятин» – 15.00 год.
|10
|Театралізоване дійство вихованців Центру творчості дітей та юнацтва «Прийшов Великдень навесні»
|17.04.2018 р.
|Палац культури «Березіль» ім. Л. Курбаса – 12.00, 14.00, 16.00 год.
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