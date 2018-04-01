Виставка писанок, театралізоване дійство і концерти: які заходи підготували для тернополян на свята

01/04/2018 Розмір тексту:

З нагоди Великодніх свят у Тернополі заплановано провести ряд заходів.

Зокрема, 5-6 квітня на вул. Гетьмана Сагайдачного (біля пам’ятника І.Я. Франка) відбудеться пленер писанок серед мистецьких закладів Тернополя «Розмалюємо писанку», а 11 квітня в Українському домі «Перемога» пройде Великодній концерт легкої та популярної музики муніципального Галицького камерного оркестру. Початок концерту о 18.00 год.

Також нагадаємо, що 4-15 квітня на Театральному майдані та бульварі Тараса Шевченка працюватиме Великодній ярмарок, а вулицю Гетьмана Сагайдачного протягом свят прикрашатимуть 12 півтораметрових писанок.