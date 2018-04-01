Виставка писанок, театралізоване дійство і концерти: які заходи підготували для тернополян на свята

01/04/2018 0
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З нагоди Великодніх свят у Тернополі заплановано провести ряд заходів.

Зокрема, 5-6 квітня на вул. Гетьмана Сагайдачного (біля пам’ятника І.Я. Франка) відбудеться пленер писанок серед мистецьких закладів Тернополя «Розмалюємо писанку», а 11 квітня в Українському домі «Перемога» пройде Великодній концерт легкої та популярної музики муніципального Галицького камерного оркестру. Початок концерту о 18.00 год.

Також нагадаємо, що 4-15 квітня на Театральному майдані та бульварі Тараса Шевченка працюватиме Великодній ярмарок, а вулицю Гетьмана Сагайдачного протягом свят прикрашатимуть 12 півтораметрових писанок.

Заходи до Великодніх свят
1 Виставка робіт школи писанкарства «Намалюю писаночку» 01.04.2018 р. Будинок культури «Кутківці» – 12.00 год.
2 Арт – терапія «Мій великодній кошик» 01.04.2018 р. Бібліотека №4 для дорослих – Етноцентр – 13.30 год.
3 Вистава театру молодіжної християнської спільноти «ЗнаменнЯ» «Розпни Його» 01.04.2018 р. Український дім «Перемога» – 17.00 год.
4 Духовно – пізнавальна театралізована програма «Отець Піо – містик, стигматик, чудотворець» 03.04.2018 р. Палац культури «Березіль» ім. Л. Курбаса – 15.00 год.
5 Пленер писанок серед мистецьких закладів. Тернополя «Розмалюємо писанку» 05-06.04.2018 р. Вул. Гетьмана Сагайдачного (біля пам’ятника І.Я. Франка) – протягом дня
6 Фольк – елегія «Під дзвони Великодні хай Ваша доля квітне» 06.04.2018 р. Центральна міська бібліотека – 11.00 год.
7 Пасхальний концерт протестантських євангельських церков «Рух Реформації-2018» 09.04.2018 р. Театральний майдан -17.00 год.
8 Великодній концерт легкої та популярної музики муніципального Галицького камерного оркестру 11.04.2018 р. Український дім «Перемога» – 18.00 год.
9 Літературно – мистецька композиція «Чути голос із небес, Христос Воскрес!» 15.04.2018 р. Будинок культури «Пронятин» – 15.00 год.
10 Театралізоване дійство вихованців Центру творчості дітей та юнацтва «Прийшов Великдень навесні» 17.04.2018 р. Палац культури «Березіль» ім. Л. Курбаса – 12.00, 14.00, 16.00 год.
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