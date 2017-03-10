Вистава чи закулісні ігри-договорняки в міській раді Тернополя?

10/03/2017 Розмір тексту:

Зима закінчилась і міська рада приступила до капітальних та ямкових ремонтів. Найбільш помітним тернополянам є чи то ремонт, чи то знову якесь «інвестиційне» чудо-будівництво на вході в парк імені Тараса Шевченка перед обласною державною адміністрацією.

Якщо то все таки не черговий дерибан землі, а ремонт, то причини тут може бути дві. Або прорахований політичний задум і міський голова хоче справити враження на президентську владу (втрата реальної влади і запах смаженини змушує мера збирати чемодани до стольного граду?), або чергова допомога бруківковим підрядом потрібним бізнесменам, котрі вміють бути вдячними.

А що з простими багатоквартирними будинками? Побачити хоч один ремонт не вдається. Мер передумав? Гадаємо, що тернополян знову хочуть пошити в дурні. Спершу Сергій Надал наобіцяв золоті гори, а потім вкінці року, як завжди, скаже, що ми старались як могли, але не встигли, бо рік «несподівано» закінчився.

А депутати наші усіх сортів мовчать і споглядають? Можливо, все домовлено і тернополяни знову мають нагоду споглядати виставу від однотурового очільника і народних обранців?

Фото “20 хвилин“